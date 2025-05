Topsprinter Olav Kooij blonk bijna uit in andere sport: 'Ik maakte de keuze voor de fiets'

Olav Kooij is Neerlands hoop op dagsucces in de Giro d'Italia. De topsprinter won vorig jaar al een etappe in Italië en is van plan om dat in 2025 weer over te doen. Maar het had niet veel gescheeld of Kooij had in een heel andere sport successen geboekt.

In een groot interview met het Algemeen Dagblad krijgt Kooij vijf stellingen voorgelegd. Eentje daarvan is 'Elfstedentocht rijden of Milaan-San Remo winnen'. Kooij kiest voor het laatste. Ik hoop van harte nog een keer de Elfstedentocht te kunnen rijden. Dat zou geweldig zijn. Ik heb in mijn jeugd veel geschaatst op een aardig niveau, maar ik heb uiteindelijk de keuze voor de fiets gemaakt", vertelt hij.

Kooij is dol op San Remo

Volgens Kooij is de stelling simpel. "San Remo is wel echt de mooiste klassieker voor mij. Eentje die het dichtst bij mijn mogelijkheden ligt als sprinter", vindt hij. Hem winnen is wel lastiger. "Niet zolang Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar zo tekeer gaan op de Cipressa en de Poggio", lacht hij. Verder hoopt hij ook ooit Parijs-Roubaix te rijden. Dat was dit jaar eigenlijk het plan, alleen verstoorde een val in Gent-Wevelgem die ambities.

Schaatsliefhebber

Mocht er ooit nog een Elfstedentocht worden verreden, dan is Kooij daar best voor te porren. "Ik probeer in de winter nog steeds af en toe te schaatsen. Maar het is wel minder fanatiek dan de afgelopen jaren, toen ik nog wel met de selectie mee deed", erkent hij.

"Nu is het meer voor de ontspanning en omdat ik het gewoon leuk vind om te schaatsen. Dan doe ik gewoon waar ik zin in heb. Als ik eenmaal op het ijs sta, wil ik wel serieus schaatsen. Ik ga niet rechtop achter een hekje."

Kansen voor sprinters

Kooij won vorig jaar de negende etappe in de Ronde van Italië. Dit jaar zijn de kansen spaarzaam voor de topsprinters. Eenmaal aangekomen op Italiaanse bodem na drie ritten in Albanië is het uitkijken naar etappes 4, 5, 6, 12, 18 en 21. Lukt het Kooij om opnieuw te winnen in de Giro d'Italia?