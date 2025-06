Olav Kooij zorgt voor dubbel feest bij Visma na weekend van uitersten, ploeggenoot Simon Yates wint Giro d'Italia

Olav Kooij heeft de laatste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. De renner van Visma | Lease a Bike was in de sprint in Rome oppermachtig. Zijn ploeggenoot Simon Yates kwam niet meer in de problemen en pakte de eindzege in een weekend van uitersten voor de Nederlandse ploeg.

De laatste etappe van de Giro begon op emotionele wijze, want voorafgaand was er een moment van stilte naar aanleiding van het overlijden van Daisy Gesink, de vrouw van ex-topwielrenner Robert. Daarbij hielden enkele rijders van Visma, waar de renner zijn hele carrière reed, het niet droog. Gesink stopte vorig jaar met wielrennen.

Het peloton moest vervolgens toch echt beginnen aan de rit van 143 rond de Italiaanse hoofdstad Rome. Dat deden ze niet voordat ze enkele kilometers door Vaticaanstad reden en daar werden de renners begroet door paus Leo XIV, die onlangs werd gekozen na het overlijden van zijn voorganger.

Zoals gewoonlijk op de laatste dag in een grote ronde gebeurde er in het klassement niets meer, maar wel mochten de sprinters nog een keertje hun kunsten tonen. Kooij was in de sprint na geweldig voorwerk van zijn ploeg oppermachtig en boekte zijn tweede ritzege deze Giro. Nederland sluit de Ronde van Italië daardoor af met vier etappezeges, want ook Daan Hoole en Casper van Uden wonnen een rit.

Weekend van uitersten voor Visma

In een emotioneel weekend voor zijn ploeg bezorgde Yates Visma de eerste eindzege in een grote ronde sinds de Vuelta van 2023. In dat jaar won de ploeg met Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Sepp Kuss zelfs alle drie de rondes. Voor Yates is het de tweede keer dat hij een grote ronde wint, want in 2018 was hij al eens de beste in de Ronde van Spanje.

De Mexicaan Isaac del Toro eindigde achter Yates als tweede in het klassement. Hij droeg elf dagen de roze trui, maar raakte de leiding op de voorlaatste dag kwijt aan de Brit. Richard Carapaz, de winnaar van 2019, pakte de laatste podiumplaats.