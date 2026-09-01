Een grote verrassing in de Vuelta à España. Daar heeft een vrij onbekende naam de tiende etappe gewonnen. Wout van Aert leek een topfavoriet voor de zege, maar werd slechts vierde. Bastien Tronchon schreef tot zijn eigen verrassing de etappe op zijn naam

Rit nummer tien begon dinsdagmiddag om 12.45 uur vanaf Alcaraz. Het is gedurende de bijna 185 kilometer lange etappe bijna geen meter vlak. De finish is in Elche de La Sierra. Enric Mas is de drager van de rode leiderstrui nadat Tadej Pogacar uitviel na een harde valpartij.

Het leek bij uitstek op een etappe waar Wout van Aert voor zijn kansen mocht gaan. De veelzijdige topwielrenner heeft geen kopman die enorm hoog staat in het klassement en dus kan Visma | Lease a Bike op jacht naar etappezeges. Met Matthew Brennan werden er al twee etappes gewonnen. Van Aert werd echter verrast.

Na een lastige finale was het de voor belen onbekende Bastien Tronchon die de etappe wist te winnen. Hij haalde sprintend nog net voor het einde van de streep twee ontsnapte wielrenners bij. In he uitgedunde peloton wist hij Thibaut Nys, Magnus Cort, Wout van Aert en vele anderen te kloppen. Van Aert werd in de teleurstellende etappe vierde, maar behoudt wel de groene leiderstrui. Voor Groupama - FDJ United is het een onverwachte en welkome zege.

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