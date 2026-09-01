Topwielrenner Tadej Pogacar was in de Vuelta aardig op weg om na de Tour de France en Giro d'Italia dit jaar ook in Spanje toe te slaan. Maar zijn kunststukje was in één klap onmogelijk na een onfortuinlijke val. De Sloveense superkampioen is inmiddels geopereerd, laat zijn team weten.

Pogačar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn valpartij in de achtste etappe van de Vuelta. Dat heeft zijn ploeg UAE Team Emirates eerder bekendgemaakt via X. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in een vlakke etappe in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten.

"Zijn conditie is stabiel en hij wordt grondig medisch onderzocht in het ziekenhuis", meldde de ploegdokter van UAE in het bericht op X. "Gelukkig zijn er geen andere grote blessures en geen neurologische uitval." Vanwege zijn hersenschudding werd Pogačar nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen. Voor het herstel van een sleutelbeen wordt doorgaans zes weken gerekend. Daarmee zou deelname aan het wereldkampioenschap voor de regerend wereldkampioen in gevaar komen.

Operatie

Maandag bleek het wel mogelijk om Pogi te opereren.

🏥 @TamauPogi Medical Update



Adrian Rotunno (Medical Director, UAE Team Emirates-XRG): “This afternoon, Tadej underwent successful surgery on his left clavicle after receiving the all-clear to proceed with the operation.



The procedure went well and he will remain in hospital… pic.twitter.com/tXg0ebKgoo — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 31, 2026

Zijn team schrijft: "Medische update. Tadej is vanmiddag succesvol geopereerd aan zijn linkersleutelbeen, nadat hij groen licht had gekregen voor de operatie. De ingreep is goed verlopen en hij blijft nog enkele dagen in het ziekenhuis voor postoperatieve controle. Zodra hij er klaar voor is, reist Tadej naar huis om te beginnen aan zijn herstel en revalidatie onder begeleiding van de medische staf van het team. We zullen zijn voortgang gedurende het hele herstelproces nauwlettend blijven volgen."

Steen

Op televisiebeelden die na afloop van de achtste etappe naar buiten kwamen, was al te zien dat Pogacar op ruim dertig kilometer van de streep een grote steen op de weg raakte. Zijn ploeggenoten van UAE wisten het obstakel nog te ontwijken, maar de steen verdween wél onder het wiel van de Sloveen, die daardoor de controle verloor en hard tegen het asfalt klapte. De gevolgen waren groot: het betekende het einde van zijn Vuelta.

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