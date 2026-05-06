De Tour of Holland en de Simac Ladies Tour worden samengevoegd tot één nieuwe, grote wielerkoers. Met de nieuwe naam Eneco Tour ziet koersdirecteur Roxane Knetemann, zelf ex-toprenster, een mooie toekomst tegemoet voor de Ronde van Nederland.

Koersdirecteur Roxane Knetemann is trots op de nieuwe ontwikkelingen rond de Eneco Tour. De nieuwe wielerronde is een samenvoeging van de mannenkoers Tour of Holland en de Simac Ladies Tour. "Supergaaf dat we nu in een nieuw concept mannen en vrouwen een Ronde van Nederland gaan geven", zei Knetemann na de presentatie van de koers in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem tegen het ANP.

Primeur

De Eneco Tour wordt volgens Knetemann de eerste etappekoers die mannen en vrouwen op dezelfde dag over hetzelfde parcours laat rijden. Daarbij komt wel wat kijken voor de organisatie, die het vorig jaar nog moest stellen zonder politiebegeleiding vanwege de NAVO-top. Het leidde tot het voortijdig stoppen van een etappe. "We zijn in positieve zin goed in gesprek", zei Knetemann over politiebegeleiding tijdens de ronde in oktober.

'Het is een label'

De Simac Ladies Tour was een WorldTour-wedstrijd, maar die status heeft de koers in de nieuwe samenwerking niet meer. Knetemann ziet dat niet direct als een achteruitgang voor de vrouwenkoers. "Het is een label", zei Knetemann, die ook de duidelijke ambitie uitspreekt om de Eneco Tour op WorldTour-niveau te krijgen. "Wij gaan de wedstrijd organiseren als een WorldTour-wedstrijd, alleen heeft het de status nog niet."

Wat betreft het deelnemersveld hoopt de koersdirecteur ook op aansprekende namen uit de WorldTour, zoals Marianne Vos of Danny van Poppel. Bij de mannen weet ze dat een groot deel van de deelnemende ploegen van vorig jaar terugkeert. Bij de vrouwen doen in ieder geval Visma - Lease a Bike en Picnic PostNL mee. Beide koersen vinden van 13 tot en met 18 oktober dit jaar plaats.

"Ik ben echt waanzinnig trots dat wij nu hier bekend mogen maken dat de vrouwen erbij komen", zei koersdirecteur Knetemann tijdens de presentatie van de wedstrijd. "Het vrouwenwielrennen verdient het natuurlijk ook gewoon om een ronde van Nederland te hebben."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover