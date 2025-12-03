De eerste editie van de vernieuwde Tour of Holland ging alles behalve vlekkeloos. Zo werd een etappe vroegtijdig afgebroken wegens auto's op het parkoers en klaagden toprenners over onveilige situaties. Een ander veelbesproken incident had alles te maken met Jan-Willem van Schip. Hij werd op zeer opmerkelijke wijze gediskwalificeerd en doet daarover nu een boekje open. "Dat is toch het hele probleem?"

De 31-jarige renner Van Schip kwam tijdens de eerste etappe van de Tour of Holland fluitend over de finish in Dordrecht. Tot zijn grote verbazing kreeg hij enkele uren later te horen dat hij uit de uitslag werd gehaald en gediskwalificeerd werd uit de koers.

' Dat is toch het hele probleem?'

De opmerkelijke reden voor zijn diskwalificatie behaalde het mondiale wielernieuws. Zijn zadelpen, de stang waar het zadel aan vast zit, werd onregelmentair bevonden door de UCI. Dit mondde uit in een rel tussen de organisatie van de Tour of Holland, die de diskwalicatie aanvocht, en de internationale wielerunie.

Door alle ophef ging Van Schip door een donkere periode. Want hij reed al heel het seizoen met die zadelpen en er was nog nooit een probleem van gemaakt. " Je voelt zó dat men met twee maten meet", verklaart de renner nu aan Wielerflits.

Zijn zadelpen had Van Schip zelf wat aangepast, omdat hij zelf 1,94 meter lang is. De materiaalleverancier van zijn ploeg Parkhotel Valkenburg kon de aanpassing namelijk niet aanbieden. De renner maakte er altijd al een kunst van om met beperkte middelen het maximale uit zijn materiaal te halen. Na het incident heeft Van Schip het idee dat de UCI een vergrootglas op hem legt. "Dat is toch het hele probleem?"

'Dat doet veel pijn'

De tweevoudig wereldkampioen op de baan gaf aan zich niet altijd welkom te voelen in de wereld van het wegwielrennen. " Ik vind dat zo oneerlijk. Ik krijg ook steeds het gevoel dat ik niet welkom ben, een soort boeman die ze niet willen hebben. En dat doet heel veel pijn", aldus Van Schip.