Roxane Knetemann, oud-toprenster en wielerjournaliste voor onder meer de NOS, heeft op Instagram een woedend verhaal gedeeld. Daarin haalt ze uit naar een stelletje brutale dieven die in de nacht van zondag op maandag toesloegen in het huis van Knetemann en haar man Wim Stroetinga.

De boeven haalden een peperdure racefiets van S-Works weg. Knetemann is woest, getuige haar vele uitroeptekens en hoofdletters die ze gebruikt om het kleine drama te omschrijven. "Aan de BOEVEN die vannacht deze fiets hebben gestolen uit onze inpandige garage: BLIJF MET JE F*CKING POTEN VAN ANDERMANS SPULLEN AF!!!!", zegt ze in niet mis te verstane woorden. "Maar eigenlijk nog veel belangrijker: BLIJF UIT IEMAND ANDERS ZIJN HUIS!!!!", sloot ze haar boze boodschap af.

i De boze boodschap van Roxane Knetemann op Instagram.

'Echt heel dankbaar'

Knetemann, dochter van wielerlegende Gerrie Knetemann, is 'alle instanties' dankbaar voor de hulp die zij en haar man kregen na de diefstal. "Echt heel dankbaar daarvoor", schrijft ze er nog bij. Volgens Wielerflits wonen de twee oud-renners in het Freiese Terwispel. Knetemann is na haar actieve carrière als topsporter de journalistiek in gegaan. Ze is analist voor de NOS bij zowel de mannen- als de vrouwenkoersen en is razende reporter tijdens de Tour de France.

Koersdirectrice

Sinds dit jaar is ze ook koersdirectrice van de NIBC Tour of Holland, de meerdaagse etappekoers in Nederland die in 2025 voor het eerst na een afwezigheid van 21 jaar weer terugkeerde op de wielerkalender. In oktober won Christophe Laporte van Visma | Lease a Bike het algemeen klassement. De Nederlands kampioen Danny van Poppel sprintte in de laatste twee etappes in zijn iconische rood-wit-blauwe trui naar etappezeges. De Brit Ethan Hayter had de proloog en de tijdrit gewonnen. Timo de Jong boekte op de VAM-berg in Drenthe zijn eerste profzege.

Roxane Knetemann

De inmiddels 39-jarige Knetemann stopte in 2019 met profwielrennen. Haar beste prestate op de weg is een vijfde plaats in Gent-Wevelgem. Met haar ploeg pakte ze WK-zilver én brons op de ploegentijdritten. Individueel won ze brons op het NK tijdrijden in 2016 en in datzelfde jaar won ze ook het bergklassement in de Holland Ladies Tour. Haar vader Gerrie Knetemann werd in 1978 wereldkampioen op de weg.