Hij rijdt al anderhalve week een prima Giro d'Italia, maar dinsdagmiddag deed Thymen Arensman voor het eerst écht geweldige zaken. De Nederlander reed een uitstekende tijdrit en sprong naar de derde plaats in het algemeen klassement. Een puike prestatie, maar een andere actie voor hem kon op wat minder applaus rekenen.

Na een volgens Tom Dumoulin 'hele, hele goede tijdrit' van Arensman was de Nederlander de grote winnaar van alle klassementsmannen. Hij staat nu virtueel op een podiumplaats en hoeft alleen Jonas Vingegaard en de verrassende rozetruidrager Afonso Eulálio voor zich te dulden. De achterstand op dat duo nam door de sterke tijdrit flink af.

Voormalig Giro-winnaar Dumoulin was dus in Kop over Kop van Eurosport vol lof over zijn landgenoot. "Dit is waar hij voor kwam en waar hij op hoopte." En om er later aan toe te voegen. "Ik denk dat hij daar heel blij mee is."

Of dat daadwerkelijk zo was, dat was na afloop een beetje gissen. Arensman wordt namelijk door zijn ploeg Netcompany INEOS uit de wind gehouden en hoeft geen interviews aan journalisten ter plaatsen te geven. Eurosport-verslaggever Sander Kleikers doet al de hele Giro een poging. "Ik vraag hem elke dag aan, zoals het hoort, bij de perschef. Elke dag zegt zij: we gaan het vragen. Maar hij komt niet. Dat is ook een beetje de keuze van Thymen zelf, die naar eigen zeggen in die focus wil blijven en zich niet te veel met media bezig wil houden."

In de studio wordt daarover naar Dumoulins mening gevraagd. De ex-toprenner maakt daar geen geheim van. "Ik vind het persoonlijk een taak van een renner, het hoort bij de job, om gewoon met de media te praten. Ik snap Thymen zijn beweegredenen. Absoluut, ik heb er ook nog wel begrip voor. Maar ik vind dat hij ook een beetje een plicht heeft om iets van zich te laten horen. Dat hoeft niet iedere dag, dat hoeft niet heel lang. Een interviewtje na de finish had prima gekund."

Voormalig topwielrenner Erik Breukink durft nog wel een stapje verder te gaan. "De ploeg zou hem eigenlijk moeten verplichten. Die ploeg kan zeggen: Thymen, je gaat dat even doen."

Reactie van Thymen Arensman

Overigens liet Arensman via sociale media wel van zich horen. Op Instagram schreef hij 'heel blij te zijn met zijn optreden van vandaag.' "Een resultaat van een geweldige voorbereiding samen met het team en de goede benen van vandaag. Twee minuten langzamer zijn dan Filippo Ganna (zijn ploeggenoot en winnaar van de tijdrit, red.) voelde nog nooit zo goed."

Spektakel op zaterdag?

Woensdag gaat de Giro verder met een heuvelachtige etappe. De eerstvolgende zware bergetappe is rit 14 van aanstaande zaterdag. Het is te hopen dat Arensman een beetje tegen warmte kan, want het belooft met 29 graden vrij heet te worden.

