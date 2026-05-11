Oud-topwielrenner Tom Dumoulin kondigde maandag groot nieuws aan. Onder het genot van een glas champagne deelt hij met de buitenwereld iets wat we in het voorjaar van 2027 kunnen gaan verwachten.

Dumoulin is inmiddels al vier jaar profwielrenner af. De oud-wereldkampioen tijdrijden en winnaar van de Giro d'Italia focust na zijn loopbaan als topsporter zich nog steeds op de wielersport. Zo is hij analist bij de NOS en Eurosport en is hij koersdirecteur van de Amstel Gold Race.

Daarnaast stond de oud-renner ook in de theaters met zijn voorstelling 'Een wieleravond over het leven in het peloton'. Hierin gaf hij een soort collega over het zijn van profrenner. Ook verscheen er in 2024 een boek over Dumoulin. 'Op gevoel: Een wielerleven', waarin hij ook terugblikt op zijn loopbaan als renner. Het boek verkocht meer dan 40.000 exemplaren.

'Mooi moment om een ooit gedane belofte in te lossen'

Het boek schreef Dumoulin in samenwerking met schrijver Nando Boers. Nu kondigt het duo aan dat ze een vervolg hebben gemaakt. Op Instagram delen ze, onder het genot van ene glas champagne, het grote nieuws. "O p 28 mei 2017 won wielrenner Tom Dumoulin de Giro d’Italia. Tien jaar na die befaamde eindzege keert hij met auteur Nando Boers terug naar Italië", zo beginnen ze het gezamenlijke bericht.

" Het doel van hun reis is proberen te achterhalen wat die koers precies voor hem heeft betekend, wat de kern is van zijn liefde voor Italië, waar de ziel van het Italiaanse wielrennen (en haar historie) zich bevindt en hoe hij zich verhoudt tot wielericonen als Fausto Coppi en Marco Pantani. De reis biedt daarnaast een mooi moment om een ooit gedane belofte in te lossen", zo vervolgen ze. Het nieuwe boek verschijnt in het voorjaar van 2027 in de boekwinkels.

Giro

De grootste ronde die Dumoulin ooit wist te winnen is vorige week van start gegaan. De Giro d'Italia startte deze editie in Bulgarije. Echter werd het openingsweekend ontsierd door forse valpartijen, waardoor onder meer Adam Yates moest opgeven. Twee van de drie etappes werden gewonnen door de sprinter Paul Magnier. De eerste roze trui-drager in Italië is de Uruguayaan Guillermo Thomas Silva. Maandag is er een rustdag in de eerste grote ronde van het jaar.

