Tadej Pogacar doet in de Ronde van Romandië wat hij overal doet: winnen. Dat de rest daar niet blij mee is, blijkt wel uit de woorden van de Fransman Valentin Paret-Peintre. Hij beschuldigt de organisatie van het helpen van de Sloveense superster.

Pogacar was zaterdag de sterkste in de vierde etappe van de Ronde van Romandië. Hij reed concurrent Florian Lipowitz op veertien seconden en daarna kwam het veld pas minuten later binnen. Dat heeft natuurlijk te maken met de kracht van Pogacar, maar Paret-Peintre had ook iets anders in zijn hoofd.

Frustratie

Na afloop van de race liet de Fransman zijn frustraties de vrije loop in gesprek met Eurosport. “Ik hoop dat de motoren niet te dicht in de buurt waren, want dat was de afgelopen twee dagen wel het geval."

Paret-Peintre werd samen met bijgehaald Primoz Roglic, nadat zij in de vlucht zaten. De ploeg van Pogacar, UAE Team Emirates, hield de voorsprong van de koplopers constant binnen handbereik. “Maar goed, als de organisatie wil dat Pogacar wint, dan is dat hun keuze. We hebben het al meerdere keren gezegd, maar zo is het leven."

De Fransman van Soudal Quick-Step vond het nadat Pogacar hem voorbijkwam wel mooi geweest. Paren-Peintre, wiens broer Aurelién ook vaak in het peloton te vinden is, kwam pas vijf minuten na de winnaar binnen.

Slotetappe

Zondag staat de laatste etappe van de Ronde van Romandië op het programma. Pogacar heeft een voorsprong van 35 seconden te verdedigen ten opzichte van Lipowitz. Lenny Martinez, de nummer drie van het klassement, heeft al meer dan twee minuten achterstand op de superster van UAE.