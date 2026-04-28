Het wielervoorjaar zit er na Luik-Bastenaken-Luik helemaal op en dus kan ook de balans op worden gemaakt welke renners in die periode het meeste prijzengeld hebben verdiend. Het mag geen verrassing zijn dat Tadej Pogacar ruim bovenaan staat, maar ook Demi Vollering heeft flink wat bij elkaar gefietst. Zij houdt zelfs Mathieu van der Poel achter zich.

Bij de mannen kan er geen twijfel over bestaan wie de koning van het wielervoorjaar was. Wereldkampioen Pogacar won Milaan - Sanremo, Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. De Sloveense alleskunner werd in Parijs-Roubaix ook nog tweede achter Wout van Aert en dat levert hem in totaal liefst 99.000 euro.

Opvallend is daarbij wel dat Pogacar met zijn tweede plek in Parijs-Roubaix het meeste verdiende: 22.000 euro. Zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik was met 21.000 euro het lucratiefst van allemaal, maar ook de andere zeges leverden hem een mooi zakcentje op. Voor Milaan - Sanremo en de Ronde van Vlaanderen kreeg hij 20.000 euro, terwijl de Strade Bianche goed was voor 16.000 euro.

Vollering troeft Van der Poel af

Bij de mannen verdiende Mathieu van der Poel na Pogacar het meeste geld. Hij won Omloop het Nieuwsblad en de E3 Saxo Classic (allebei 16.000 euro), werd tweede in de Ronde van Vlaanderen (8000 euro), vierde in Parijs-Roubaix (7500 euro) en achtste in Milaan - Sanremo (1000 euro). De teller stokt bij MvdP daarom op 50.500 euro.

Van der Poel is echter niet de Nederlander die het meeste prijzengeld verdiende in het wielervoorjaar. Dat is namelijk Vollering, die wel meer koersen reed dan haar landgenoot.

Europees kampioene loopt binnen

De Europees kampioene maakte de afgelopen weken ongelooflijk veel indruk met schitterende solo's in de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. Voor haar overwinning in die laatste koers kreeg ze minder dan Pogacar maar bij nagenoeg alle andere klassiekers was het prijzengeld net zo hoog bij de mannen als bij de vrouwen.

Vollering verdiende in totaal maar liefst 72.418 euro. Ze won Omloop het Nieuwsblad (16.000 euro), Ronde van Vlaanderen (20.000 euro), Luik-Bastenaken-Luik (14.000 euro), Waalse Pijl (10.250 euro). In Dwars Door Vlaanderen (8000 euro) werd ze tweede en in Amstel Gold Race (4000 euro). De laatste 168 euro kreeg ze voor haar twintigste plek in de Strade Bianche.