Wielrenner Tadej Pogacar heeft zijn derde ritzege geboekt in de Ronde van Romandië. Daarmee vergroot hij het gat richting de nummer twee in het algemeen klassement. De Duitser Florian Lipowitz staat nu op 35 seconden achterstand.

De wereldkampioen van UAE Team Emirates kwam in de vierde etappe na bijna 150 kilometer solo aan in Charmey. De Sloveen bleef de Lipowitz 14 seconden voor en verstevigde daarmee zijn leidende positie in het algemeen klassement.

Pogacar had eerder de eerste en tweede etappe in de Zwitserse rittenkoers gewonnen. Met zijn derde ritzege bracht hij het aantal overwinningen op zeven uit tien starts. Hij won ook Strade Bianche, Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik.

Lastige bergetappe

De Sloveen Primoz Roglic was de bekendste renner bij de vluchters in de lastige bergetappe. Aan de voet van de derde en laatste beklimming van de Jaunpass hadden de vier overgebleven koplopers nog iets meer dan een minuut voorsprong. De Belg Louis Vervaeke had zijn werk voor zijn Franse ploeggenoot Valentin Paret-Peintre gedaan en liet zich afzakken. De Fransman ging met Roglic en de Canadees Michael Leonard door, maar de voorsprong werd steeds kleiner.

Met één versnelling dichtte Pogacar het gat naar de overgebleven Roglic en Paret-Peintre en alleen Lipowitz kon volgen. Op 1 kilometer voor de top moest de Duitser de viervoudig Tourwinnaar toch laten gaan. In de afdaling hield Lipowitz de achterstand beperkt, maar hij kwam ook niet meer dichterbij.

Algemeen klassement

In het algemeen klassement heeft hij nu 35 seconden achterstand. De Ronde van Romandië eindigt zondag met een heuvelachtige etappe.