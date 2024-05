Geweldige beelden: oud-renner Johnny Hoogerland duikt plots op tijdens Giro-etappe

De laatste drie jaar zien we in de Ronde van Frankrijk een rechtstreeks duel voor het eindklassement. Jonas Vingegaard heeft de laatste twee edities zijn rivaal Tadej Pogacar verslagen. Vanwege zijn zware valpartij is het echter nog maar de vraag of hij op tijd is hersteld. Teammanager van Visma | Lease a Bike Richard Plugge spreekt zich uit over de huidige situatie van zijn Deense kopman.