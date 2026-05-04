Voor Marianne Vos is de Vuelta Femenina in een groot drama geëindigd. De toprenster kwam zondag in de eerste etappe hard ten val en de schade is dusdanig dat ze maandag niet meer van start gaat in de tweede rit.

De 38-jarige renster van Visma | Lease a Bike blijkt bij de valpartij zondag haar sleutelbeen te hebben gebroken. Dat meldt haar ploeg maandag op X. "We wensen Marianne een goed en spoedig herstel toe", valt er in het bericht verder te lezen.

Vos kwam zondag in de laatste 10 kilometer van de openingsetappe in een bocht ten val. Ze wist terug te keren in het peloton, maar kon in de finale geen rol van betekenis spelen. Wel eindigde ze met haar gebroken sleutelbeen nog knap als zevende. De Zwitserse Noemi Rüegg won de etappe en rijdt maandag dus in de leiderstrui tijdens de tweede etappe.

Vos boekte in haar loopbaan zes ritzeges in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Daarmee deelt ze het record met Demi Vollering, die dit jaar niet meedoet aan de eerste grote ronde van het jaar voor de vrouwen.

Marianne will unfortunately not start stage 2 of @LaVueltaFem. She suffered a broken collarbone after her crash in the final kilometers of the opening stage. 😣



We wish Marianne a good and speedy recovery. 🍀 pic.twitter.com/K8LBXzpMXJ — Team Visma | Lease a Bike Women (@visma_lab_women) May 4, 2026

Verlies van vader

Vos kreeg onlangs ook al in haar privéleven een enorme dreun te verwerken. Haar vader Henk, die haar altijd steunde bij koersen, overleed vorige maand op 78-jarige leeftijd. Met hem ging het daarvoor al maanden niet goed en Vos besloot dat ze er in die tijd graag voor hem wilde zijn. De legendarische renster besloot daarom om meerdere koersen over te slaan.

De 38-jarige Vos maakte vervolgens in Parijs-Roubaix haar rentree. Daar leek ze direct te gaan winnen, want ze moest met ploeggenote Pauline Ferrand-Prévot en Franziska Koch gaan sprinten om de zege. Op papier was Vos in die spurt de favoriet, maar Koch wist verrassend met de overwinning aan de haal te gaan.