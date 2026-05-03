De Zwitserse Noemi Rüegg heeft de eerste etappe van de Vuelta Femenina op haar naam geschreven. Marianne Vos kwam zo'n acht kilometer voor de finish ten val in een bocht en kon geen rol van betekenis spelen in de finale en kwam als zevende over de finish.

Rüegg, rijdend voor team EF Education - Oatly, kwam na 113 kilometer door de Spaanse regio Galicië als eerste over de finish in Salvaterra de Miño, nabij de Portugese grens. In een sprint bleef ze de Belgische Lotte Kopecky voor. De Duitse Franziska Koch werd derde.

Vos kwam met zo'n 8 kilometer tot de finish met enkele andere rensters in een bocht ten val. De Nederlandse knokte zich terug, maar kon geen rol van betekenis spelen in de finale. De 38-jarige renster van Visma - Lease a Bike kwam als zevende over de finish. Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) was op plek zes de beste Nederlandse renster.

'Dankbaar voor hun hulp'

Vos liet na afloop weten dat ze "oké" was na de val. "Maar ik moet zien hoe het gaat", vertelde ze voor de camera van Eurosport. Ook bedankte de Nederlandse haar ploeggenoten die haar terug hielpen naar het peloton. "Op dat moment moet je kijken wat er gebeurt. Het team probeerde me terug te brengen. Ik ben dankbaar voor hun hulp", aldus Vos.

Demi Vollering doet niet mee

De Vuelta Femenina kent dit jaar zeven etappes. De slotrit van komende zaterdag moet met stijgingspercentages van maximaal 23 procent volgens de organisatie de zwaarste rit ooit worden in de Ronde van Spanje voor vrouwen. Demi Vollering won de laatste twee edities van de Vuelta Femenina, maar de Nederlandse doet dit jaar niet mee.