Grote zorgen binnen de wielerploeg Lidl-Trek, waar onder meer de Nederlanders Bauke Mollema en Sam Oomen onder contract staan. Het toptalent Albert Withen Philipsen is afgelopen vrijdag zwaar ten val gekomen tijdens een afdaling van 80 kilometer per uur. Ondanks dat de schade aan zijn huid groot is, komt hij daags na het ongeluk met een hoopvolle update.

In de schaduw van de ploeg van Lidl-Trek die in de Giro rijdt, waar kopman Giulio Ciccone zelfs het roze draagt en sprinter Jonathan Milan nipt naast de zege greep, zijn de rest van de renners elders aan het koersen of trainen. Zo is Bauke Mollema op dit moment in Hongarije aan het trainen, en was de talentvolle Albert Withen Philipsen zelfstandig aan het trainen. En dat ging behoorlijk mis.

'Soms gaan er dingen mis'

Tijdens een gladde afdaling, waar de snelheid tot rond de 80 kilometer per uur opliep, ging de pas 19-jarige Philipsen keihard onderuit. Gelukkig voor de jonge Deen heeft hij geen inwendige schade opgelopen, maar des te meer schade heeft hij aan zijn huid. "Soms gaan er nu eenmaal dingen mis, en de afgelopen dagen waren behoorlijk zwaar…", begint Philipsen zijn terugblik op sociale media.

"Vrijdag had ik een nare valpartij tijdens de training. Ik kan me er niet veel van herinneren – het ene moment reed ik met 80 km/u naar beneden en het volgende moment lag ik op de grond – alleen, half bewusteloos, terwijl ik met de kleine adrenalineboost probeerde de hulpdiensten te bellen en het bloed langs mijn gezicht droop."

Het zorgde behoorlijk voor de bibbers bij de geplaagde Philipsen. "Ik denk dat dit de eerste keer is dat ik echt bang ben geweest na een valpartij", vertelt hij daar openhartig over. "Gelukkig werd ik snel gevonden en heeft een groep mensen fantastisch werk verricht om die situatie onder controle te houden tot de ambulance er was."

Verwondingen

"Ik voel me ontzettend gelukkig dat ik weer thuis ben zonder inwendige verwondingen, afgezien van een flinke klap tegen mijn hoofd, en zonder botbreuken – hoewel ik er nog steeds behoorlijk gehavend uitzie", grapt Philipsen over zijn schade, die aan de foto's te zien behoorlijk heftig is. "Je weet dat het een flinke crash was als de kliniek na twee dagen geen verband meer heeft."

Philipsen geldt als één van de grootste talenten uit de fomratie van Lidl-Trek. Hij pakte bij de junioren zowel de wereldtitel op de weg als op de mountainbike. Bovendien won hij al eens Parijs-Roubaix bij de belfoten. Ook was hij in de Amstel Gold Race, bij de profs, al eens goed voor een top 8-klassering.

