De Giro d'Italia die voor toprenners dromen moet doen uitkomen, eindigde voor velen deze editie al in een nachtmerrie. Zo ook voor Jay Vine. De Australiër moest wegens een harde crash opgeven, waarna zijn vrouw een emotioneel bericht deelde.

Vine was betrokken bij de horrorcrash in de tweede etappe van de Giro d'Italia. De rijder van Team UAE liep een elleboogbreuk en hersenschudding op, waarna hij hals over kop werd afgevoerd naar een ziekenhuis.

Emotioneel bericht

Zijn vrouw, Bre Vine, deelde een dag na het uitvallen van haar man een emotionele update op haar Instagramaccount. "Ik plaats dit bericht hier omdat ik momenteel niet alle berichten op social media en WhatsApp kan bijhouden", zo begon ze. "Gisteren was echt heel eng, maar het belangrijkste is dat Jay oké is. Gezien hoe ernstig de crash was, heeft hij relatief veel geluk gehad dat hij er zonder ernstige verwondingen vanaf is gekomen. Helaas kun je in deze sport alles goed doen, in de juiste positie zitten en toch op de grond belanden."

De crash bracht nare flashbacks op, zo onthult Bre. Vine was vorig seizoen namelijk ook betrokken bij een nare valpartij in de Ronde van het Baskenland. Bre vindt het dan ook moeilijk om beelden van de crash van haar man te zien. "Als je geliefde aan de andere kant van de wereld is en je nog niets hebt gehoord, voelen die momenten heel lang aan."

Bre eindigt haar bericht op Instagram met gemengde gevoelens. "Mijn hart gaat echt uit naar alle betrokken rijders, want het was echt beangstigend om te zien. Dit doet pijn, vooral na al het werk dat Jay heeft verricht om weer gezond te worden en zo goed te kunnen rijden. Maar soms is de sport zo wreed. Op dit moment ligt de focus simpelweg op zijn volledige herstel, zodat hij weer gezond en gelukkig is en kan doen wat hij zo graag doet."

Giro

Brei sluit nog af met het nieuwtje dat zij en hun zoontje nu onderweg zijn naar Vine, zodat hij 'de knuffels kan krijgen die hij verdiend'. De Giro heeft maandag een rustdag, waarna de renners dinsdag de koers vervolgen op Italiaans grondgebied. De huidige roze trui-drager is de Uruguayaan Guillermo Thomas Silva. Verder won sprinter Paul Magnier twee etappes in Bulgarije.

