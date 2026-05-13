Nederlandse wielrenner Arvid de Kleijn heeft een bewogen periode achter de rug. Hij brak zijn sleutelbeen bij een val, verwelkomde een dochter met zijn vrouw, verloor zijn vader en werd in elkaar geslagen door tieners. Nu staat hij voor zijn terugkeer in de koers.

De Kleijn kwam vorig jaar in de UAE Tour ten val en liep een complexe sleutelbeenbreuk op. Het herstel duurde erg lang en de pijn bleef aanhouden. "Vorig jaar september won ik twee ritten in de Ronde van Langkawi. Normaal gesproken juich ik met twee armen omhoog, maar op de foto’s zie je dat ik maar één hand in de lucht steek, die andere kreeg ik niet eens omhoog toen", vertelt hij aan De Telegraaf.

Geboorte dochter Fye

Na die moeilijke periode was er ook heugelijk nieuws voor De Kleijn. Samen met zijn vrouw Céline verwelkomde hij op 6 januari dochter Fye. "Supermooi, maar het verliep allemaal een stuk moeizamer dan gehoopt. Het was geen makkelijke bevalling en Céline kon lange tijd haar bed niet uit", aldus de 32-jarige. "Het kwam vooral op mij aan, hoewel ik eigenlijk stond ingepland om op trainingskamp te gaan met de ploeg. Vanuit het team werd gezegd dat ze dat niet menselijk vonden gezien de situatie en dat het ons eerste kindje is."

Hij kreeg de ruimte van zijn ploeg Tudor Pro Cycling Team om bij zijn gezin te blijven. "Uiteindelijk had ik niet weg kunnen gaan, want ik heb de eerste tien dagen voor allebei die meiden moeten zorgen. Van trainen is het nauwelijks gekomen.”

Vader overleden

Zijn vader Cees heeft de geboorte van Fye gelukkig ook nog kunnen meemaken. Hij kreeg in 2025 de diagnose kanker en er werd verteld dat hij de kerst niet zou halen. "Mijn vader is altijd een grote sterke man geweest. Hoewel het er al heel lang niet goed uit zag, bleef hij in leven", zegt De Kleijn. "Maar uiteindelijk ging het in februari opeens heel snel." De familie heeft wel mooi afscheid kunnen nemen.

Knock-out geslagen

De sprinter hervatte vervolgens zijn trainingen, maar op 8 april ging het tijdens een trainingsrondje mis. "Ik reed langs een groep van tien jongens van een jaar of 15, 16, 17. Ze scholden me uit met de ziekte waaraan mijn vader overleden is. Ik heb me toen omgedraaid en probeerde het gesprek met ze aan te gaan. Waarom ze met dat woord moesten schelden en waarom ze überhaupt zo tekeergingen?", vertelt hij. "Toen ik vroeg of ze ermee wilden stoppen, omdat mijn vader aan die ziekte is gestorven, werd het van kwaad tot erger.”

Op het moment dat De Kleijn wilde wegfietsen, werden de jongens gewelddadig. "Rechtsachter stond er eentje op een fatbike die in één keer uithaalde, waardoor ik knock-out ging." Uiteindelijk bleek hij ook zijn neus te hebben gebroken. "Het is vooral triest dat je vaker ziet dat deze generatie geen respect meer heeft voor de medemens." Omstanders hielpen hem weer op de been en een aantal van de jongens werd staande gehouden. "Helaas is degene die heeft geslagen snel vertrokken en nog niet gevonden."

Het proces is nog gaande, maar De Kleijn focust zich nu op zijn terugkeer in de koers. "Na deze periode kijk ik er heel erg naar uit, want het is ook een uitlaatklep. Komende zondag start ik in Rund um Köln, daar heb ik heel veel zin in."

