De ernstige valpartij in de tweede etappe van de Giro d'Italia heeft nog steeds grote gevolgen. Na drie uitvallers bij UAE, verliest ook wielerploeg Visma | Lease a Bike nu een belangrijke kracht. Wilco Kelderman moet de koers verlaten.

Kelderman gaat niet van start in de vierde etappe van de Giro d'Italia. Hij heeft volgens zijn ploeg Visma - Lease a Bike te veel last van de gevolgen van een valpartij in de tweede etappe. De 35-jarige Kelderman was een belangrijke teamgenoot voor zijn Deense kopman Jonas Vingegaard, de favoriet voor de eindzege van de rittenkoers.

Kelderman was zaterdag betrokken bij een grote valpartij 23 kilometer voor de finish. Een groot aantal renners ging onderuit en een aantal daarvan botste tegen de vangrail. Daarna was de schade al duidelijk zichtbaar bij de renner. Zijn pak was volledig opengescheurd en zijn armen zaten vol modder en schaafwonden. Hij reed zondag nog wel de derde etappe uit, maar kon tijdens de rustdag onvoldoende herstellen.

Bekende renners als Adam Yates, Jay Vine en Marc Soler van UAE smakten ook tegen het asfalt en hebben de Ronde van Italië ook verlaten.

Ernstig letsel

Vine moest al meteen per ambulance worden afgevoerd en liep een hersenschudding én een elleboogfractuur op, Soler - die als eerste onderuit ging - heeft een bekkenfractuur. Yates kon de tweede etappe nog wel uitrijden maar verscheen zondag in de derde rit niet aan de start omdat hij vertraagde hersenschuddingssymptomen vertoonde.

De eerste drie etappes van de Giro d'Italia werden in Bulgarije afgewerkt. De renners zijn op de rustdag naar Italië gereisd. Daar staat de vierde en vlakke etappe van Catanzaro naar Cosenza op het programma.

