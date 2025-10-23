Harrie Lavreysen kan alles en is dus op elk onderdeel waar die aan de start staat tijdens de WK baanwielrennen in Chili de favoriet voor goud. Echter kwam de Nederlandse topsprinter donderdag in de problemen en ontsnapte hij aan een dramatische uitschakeling.

Lavreysen heeft zich bij de WK baanwielrennen in Chili namelijk via een omweg alsnog geplaatst voor de kwartfinales van het onderdeel keirin. De veelvoudig wereldkampioen slaagde er niet in om in zijn heat bij de eerste twee te eindigen, maar won zijn race in de herkansingen, waarin telkens vier renners reden om één ticket.

Jeffrey Hoogland

Jeffrey Hoogland had zich wel rechtstreeks gekwalificeerd voor de kwartfinales. Tijmen van Loon, de derde Nederlandse deelnemer, strandde in de herkansingen. Op de keirin starten zes renners - in de herkansingen vier - die eerst drie ronden achter een gemotoriseerde gangmaker rijden en daarna in drie ronden sprinten om de winst. Lavreysen is regerend olympisch kampioen op het onderdeel. Samen met Hoogland en Roy van den Berg pakte hij woensdag al het goud op de teamsprint.

Sprint bij de vrouwen

Hetty van de Wouw heeft zich bij de WK rechtstreeks geplaatst voor de tweede ronde van het sprinttoernooi. De 27-jarige Brabantse was in de kwalificaties over 200 meter goed voor de tweede tijd: 10,339. De snelste vier vrouwen mogen de eerste ronde overslaan. De Duitse Lea Sophie Friedrich was de snelste: 10,331. Steffie van der Peet liet de vijftiende tijd (10,644) noteren en start in de eerste ronde.

Van de Wouw pakte vorig jaar op de WK in het Deense Ballerup het zilver op de sprint achter de Britse Emma Finucane. Van de Wouw en Van der Peet veroverden woensdag samen met Kim Kalee al de wereldtitel op de teamsprint.