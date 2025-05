Nederlandse olympiër openhartig over pijnlijk dieptepunt: 'Ik was mezelf aan het uithongeren'

Baanwielrenster Hetty van der Wouw won tijdens de Spelen in Parijs olympisch zilver. Daarvoor moest ze de strijd met haar eetstoornis overwinnen. Die ontwikkelde ze door een opmerking van haar voormalig bonscoach.

"Op het vliegveld kneep hij een beetje in mijn been en zei hij: 'je moet gewicht verliezen'. Ik schrok daarvan", verteld de 26-jarige in Carrie op Vrijdag. "Het kwam voor mij zo uit het niets. We hadden daar nog nooit over gesproken."

Op haar dieptepunt was Van der Wouw 14 kilo afgevallen. Het was een moeilijke periode voor haar. "Vooral de pijn die erachter zat. Het gevoel dat ik er niet goed uit zag voor mijn sport. En van 'ik doe het niet goed'." De eetstoornis beheerste haar leven.

Uithongeren

Op een gegeven moment at ze 1200 caloriën per dag, terwijl ze als topsporter zeker 2000 tot 2500 nodig had. "Ik was mezelf echt aan het uithongeren. In het begin ging dat nog gewoon goed. Maar op een bepaald punt had ik constant honger."

Dat nam ook grote gezondheidsrisico's met zich mee. "Als het zo'n twee maanden langer door was gegaan, dan was het veel lastiger geweest om eruit te komen."

Uiteindelijk kwam ze er weer bovenop en dat resulteerde in haar sportieve hoogtepunt: olympisch zilver. "Daarna beseft ik wel: wow, zo is het wel heel mooi rond. Ik heb heel diep gezeten en niet meer gedacht dat ik dit kon halen."

Ze won de zilveren plak op de keirin. Op de andere onderdelen in Parijs zat ze ook dichtbij het podium. Ze werd vierde op de sprint en teamsprint.

Eetproblemen in topsport

Van de Wouw is niet de eerste topsporter die zich uitspreekt over eetproblemen. In het wielrennen is daar vaker sprake van. Onlangs vertelde renster Floortje Mackaij over haar gezondheid: "Ik was twee jaar geleden te dun, toen ben ik op hoogtestage ziek geworden en daar heb ik zo’n beetje een jaar lang last van gehad."

"De afgelopen maanden ben ik ook weer wat afgevallen, maar nu zit ik op een goed gewicht en dat was ook de bedoeling", vertelt ze. "Ik wil vanaf nu proberen normaal te eten en niet meer te hoeven afvallen. Ik hoop dat dat ervoor gaat zorgen dat ik binnenkort ook weer ongesteld word.”