Nederlands succes op de WK baanwielrennen: zowel de mannen als de vrouwen wonnen in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd) het goud op de teamsprint. Een mooie prestatie, zeker na een moeilijke voorbereiding voor Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland.

De Nederlandse teamsprinters waren in de finale op de wielerpiste van Santiago sneller dan de Britten: 41,691 tegen 42,060. Op de teamsprint starten drie renners, van wie er na elke ronde één de baan uitstuurt. De derde renner, bij Nederland Hoogland, rijdt de laatste ronde alleen en bepaalt de eindtijd. De Nederlandse ploeg, bijgenaamd de 'Bullet Train', was ook de beste op de Olympische Spelen van Tokio (2021) en Parijs (2024).

In de finale waren de Britten goed weg en moest Hoogland in de slotronde een achterstand van drie tienden goedmaken. Hij deed er nuchter over. "We hebben hard gewerkt. Ik wist dat het goed zou komen. We hebben het maximale laten zien."

De Britten hadden met Matthew Richardson een nieuwe man, die voorheen voor Australië uitkwam en de laatste jaren geldt als de grootste concurrent van Lavreysen. "We hebben ons bewust niet te veel gefocust op anderen, maar we wisten wel dat we hier aan de bak moesten. Ik ben trots op de mannen dat het weer gelukt is", vertelde de zesvoudig wereldkampioen sprint. In totaal bezit Lavreysen inmiddels zeventien wereldtitels op de baan.

Pauze

Het optreden op de piste van Santiago was het eerste van het zo succesvolle trio sinds de WK van vorig jaar in het Deense Ballerup. Na dat toernooi namen Hoogland en Van den Berg een pauze. Hoogland was onder meer actief op de crossmotor, Van den Berg kluste wat in huis en besteedde veel tijd aan zijn gezin. De 37-jarige geboren Kampenaar was altijd duidelijk over zijn plannen. Hij wil in Los Angeles zijn derde gouden olympische plak veroveren. Hoogland aarzelde lang, maar gaf zijn maatjes uiteindelijk deze zomer zijn jawoord. Ook hij gaat door tot de Spelen van LA.

Voor Lavreysen was dat nooit een vraag. De 28-jarige Brabander is ondanks vijf gouden olympische medailles nooit verzadigd en was ook de enige van het drietal die in februari in het Belgische Zolder aan de EK deelnam. Met een gelegenheidsformatie pakte hij daar het zilver op de teamsprint en het goud op de sprint en de keirin. In Santiago wil hij op de individuele sprint zijn zevende wereldtitel op rij veroveren. "Dat is wel een hoofddoel, al hoop ik natuurlijk ook op succes op de keirin en de kilometer tijdrit", vertelde Lavreysen voor vertrek.

Moeilijke tijd

Voor het trio was het haast vanzelfsprekend dat ze bij de WK baanwielrennen in Chili de titel op de teamsprint binnenhaalden. In deze samenstelling deden ze dat al vijf keer eerder. Voor Van den Berg was de voorbereiding echter anders dan normaal. Over zijn eigen bijdrage aan de Nederlandse successen was hij dan ook niet eens zo enthousiast. "Het was niet optimaal, maar dat was mijn voorbereiding al niet." Afgelopen zomer overleed zijn schoonvader en was hij thuis nodig. "Ik moest veel ballen hooghouden. Dat we nu deze prestatie neerzetten, is echt gaaf."

Hoogland had na de WK van vorig jaar, net als Van den Berg, even afstand genomen van de baan. "Maar ik zag toen we eenmaal weer samen trainden dat het goed begon te komen. Eigenlijk was ik er drie weken geleden al klaar voor."

Nederlandse vrouwen

Kort voordat ze de baan op moesten, zagen ze hoe de Nederlandse vrouwen voor het eerst de wereldtitel veroverden. Kim Kalee, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet waren op de teamsprint in de finale te sterk voor de Britse vrouwen: 45,743 tegen 46,003. "Superleuk voor die meiden, we zien ze al jaren zo hard trainen en ze kwamen steeds dichterbij", vertelde Lavreysen voor de camera van de NOS. Van den Berg kreeg er zelfs een 'kriebeltje' van.