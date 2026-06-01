Lorena Wiebes is er slecht aan toe na haar diskwalificatie uit de Giro d'Italia Women. De Nederlandse topsprintster won zaterdag de eerste etappe overtuigend, maar werd daarna uit de koers gezet omdat haar fiets twintig gram te licht bleek. Haar zaakwaarnemer André Boskamp breekt nu het stilzwijgen over hoe het met haar gaat en spaart de internationale wielerbond allerminst.

"Zaterdagavond heb ik haar meteen gesproken. Toen was ze een hoopje ellende", vertelt Boskamp aan Wielerflits. Wiebes vloog zondagochtend terug naar Nederland, waar haar ouders haar opvingen op Schiphol. Maandagochtend vertrok ze met haar camper richting een camping in Italië. "Ze had extreem naar deze Giro toegeleefd en nu gaat ze er lekker een paar dagen tussenuit. Lorena heeft de fiets wel mee, maar ze laat vooral alles bezinken. En ze is even een paar dagen niet bereikbaar om te praten. Pas bij de Copenhagen Sprint weer op 13 juni."

Geklungel

Terugblikkend op de gebeurtenissen van zaterdagavond, is Boskamp furieus over de manier waarop de internationale wielerbond (UCI) heeft gehandeld. Het gewichtsverschil was volgens hem te verwaarlozen. "Het gaat om twintig gram, dat is een plakje kaas. Meer is het niet", stelt hij.

De uitsluiting volgde pas om 21.00 uur, waardoor Wiebes geen kans meer had om bezwaar te maken. "In mijn ogen heeft de UCI totaal niet in het belang van de sport gehandeld. Dit soort beslissingen doen afbreuk aan de geloofwaardigheid van het wielrennen", is Wiebes' zaakwaarnemer kraakhelder.

Boskamp trekt ook de professionaliteit van de weging in twijfel. Iemand van het team van Wiebes zag hoe de controleurs 'aan het klungelen waren met die weegschaal'. SD Worx heeft de fiets naderhand zelf nagewogen en kwam op een gewicht boven de toegestane 6,8 kilogram uit. "Er zijn zoveel vragen: heeft de UCI digitaal of met een veer gewogen? Is de weegschaal gekalibreerd? In welke omstandigheden is er gewogen?"

Zware consequenties

De diskwalificatie heeft enorme gevolgen voor Wiebes en haar ploeg, benadrukt Boskamp. "Je mist bonussen, UCI-punten en exposure voor de sponsoren. Ze hadden mogelijk een paar keer op het podium gestaan. Het is best kwalijk hoeveel ernstige consequenties de uitsluiting heeft." SD Worx overweegt een claim bij de UCI neer te leggen, die naar verwachting uiteindelijk voor het CAS zal komen.

Toch heeft Boskamp alle vertrouwen in een sterke terugkeer van zijn pupil. "Lorena zal hard terugkomen. Mentaal is ze heel sterk. Haar kennende komt ze hier alleen maar beter uit." Na haar herstelweekje in Italië staat de Copenhagen Sprint op het programma, gevolgd door het Nederlands kampioenschap in Nijmegen. "Berg je dan maar."

Giro Rosa

Terwijl Wiebes vanuit haar camper in Italië probeert te bekomen, gaat de Giro d'Italia Women intussen door. En het is Elisa Balsamo die optimaal profiteert van de afwezigheid van de Nederlandse topsprintster. De Italiaanse van Lidl-Trek boekte maandag haar derde ritzege op rij. Na de tweede etappe won ze nu ook de derde, over 156 kilometer tussen Bibione en Buja. De Amerikaanse Lily Williams en de Nederlandse Femke Gerritse eindigden als tweede en derde.

Balsamo verstevigde met de zege ook haar leidende positie in het algemeen klassement. Ze draagt de roze trui mede dankzij de diskwalificatie van Wiebes, die de eerste etappe had gewonnen. Dinsdag wacht de vierde etappe: een individuele tijdrit met een beklimming van 7,4 kilometer naar Nevegal. Voor Wiebes rest niets anders dan vanuit de verte toekijken.

