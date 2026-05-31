De eerste etappe van de Giro d'Italia voor vrouwen werd zaterdag aanvankelijk gewonnen door topfavoriete Lorena Wiebes. Maar er gaat een streep door die zege. Ook mag ze zondag niet opstappen voor de tweede etappe.

De reden dat Wiebes van SD Worx-Protime haar zege moet inleveren, is dat haar fiets te licht is bevonden. De fiets moet minstens 6,8 kilogram wegen. De zege in de eerste etappe en de eerste leiderstrui zijn nu toegekend aan de Italiaanse Elisa Balsamo. Wiebes is gediskwalificeerd, wat einde Giro betekent.

De koersdirectie meldt: "Lorena Wiebes is uitgesloten uit de Giro wegens een overtreding van artikel 2.12.007 - 2.2: het gebruik van een fiets die niet aan de voorschriften voldoet, met name omdat deze niet aan de minimale gewichtseisen voldeed."

Team ontkent

Het team zegt verbijsterd te zijn over de beslissing van de jury van wielerunie UCI dat de fiets van Wiebes niet voldeed aan de minimale gewichtslimiet. Volgens de jury woog de fiets 6,78 kilogram en voldeed deze daarmee niet aan de door de UCI vastgestelde ondergrens van 6,8 kilogram. Het team vindt ook dat de diskwalificatie van Wiebes een buitengewoon zware sanctie is.

De ploeg plaatst vraagtekens achter de meetcontroles in de Giro d'Italia Women. Zo was er volgens de ploeg een gewichtsverschil van meer dan 50 gram tussen de eerste en de tweede weging van de fiets na afloop van de rit in Ravenna.

"Wiebes heeft gedurende dit seizoen meerdere malen met deze fiets gereden", stelt de ploeg. "De fiets is steeds op dezelfde manier afgemonteerd. En de fiets is na afloop van meerdere wedstrijden door de UCI-jury gewogen. Daarbij bleek telkens dat het gewicht van de fiets ruim boven de grens van 6,8 kilogram lag." Het team zegt niet te begrijpen hoe het mogelijk is dat diezelfde fiets nu onder de gewichtslimiet uitkomt.

Giro 2026

Wielrenster Lorena Wiebes was aanvankelijk de eerste draagster van de roze leiderstrui in de Ronde van Italië voor vrouwen. De 27-jarige Nederlandse topsprintster van SD Worx-Protime was na de eerste etappe over 139 kilometer veruit de snelste van het peloton in de straten van Ravenna.

"Dit is de best mogelijke start", zei Wiebes na afloop in het flashinterview. "Een etappewinst en de roze trui, meer hadden we niet kunnen wensen. De ploeg heeft me perfect begeleid. Ik hoefde het alleen nog maar af te maken. Het zal geweldig zijn om morgen in deze trui te rijden."

Zondag

Zondag staat er met een rit over 156 kilometer tussen Roncade en Caorle opnieuw een vlakke etappe op het programma. De Ronde van Italië duurt tot en met volgende week zondag. Elisa Longo Borghini won de laatste twee edities van de Giro. De 34-jarige Italiaanse doet dit jaar opnieuw mee.

Elisa Balsamo is the first Maglia Rosa of the Giro d'Italia Women.



Lorena Wiebes, originally first across the finish line, was disqualified by the jury under article 2.12.007 – 2.2 of the regulations.



