De tweede etappe van de Giro d'Italia Women is zondag zonder de winnares van etappe één van start gegaan. Lorena Wiebes werd na haar overtuigende sprintzege gediskwalificeerd, maar dat laat haar ploeg niet zomaar gebeuren.

Wiebes was zaterdag de topfavoriete voor de eerste roze trui. Haar ploeg deed wat het moest doen en de sprintster zelf ook. Niemand kwam in haar buurt en de sprint werd overtuigend gewonnen door de Nederlandse.

In de uren die volgden gebeurde er echter iets opmerkelijks. De fiets van Wiebes zou te licht zijn geweest, waardoor zij door de organisatie uit de koers werd gehaald.

Het roze ging naar Elisa Balsamo en Wiebes werd gediskwalificeerd. Daar was haar ploeg het al niet mee eens, lieten zij weten via hun sociale kanalen. "Wiebes heeft gedurende dit seizoen meerdere malen met deze fiets gereden", stelt de ploeg. "De fiets is steeds op dezelfde manier afgemonteerd. En de fiets is na afloop van meerdere wedstrijden door de UCI-jury gewogen. Daarbij bleek telkens dat het gewicht van de fiets ruim boven de grens van 6,8 kilogram lag."

'Belachelijk'

In gesprek met de NOS vertelt teammanager Erwin Janssen dat de ploeg het hier niet bij laat. "We kunnen dit niet zomaar laten gaan."

“Het zal wel moeilijk worden, maar we kunnen dit niet zomaar laten gaan. Het is belachelijk dat Lorena eruit wordt gezet. Dit bezorgt ons zoveel schade. We gingen voor drie of vier overwinningen. Het is triest. Dit zijn de fietsen waar we altijd op rijden. En we hebben nog nooit zoiets gehad.”

Er werd al een klacht ingediend bij de UCI, maar die wilde van van geen wijken weten. “We gaan er alles aan doen, ook juridisch", stelt Janssen. "Maar ze zijn onverbiddelijk. Het zal hun nee tegen onze ja zijn. Ze krijgen een brief. Dat wij ze aansprakelijk gaan stellen voor geleden schade.”

