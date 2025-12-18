Voormalig olympisch kampioene Elis Ligtlee heeft een klein kerstwonder gekregen. De winnares van het goud op de keirin in 2016 kampt sinds deze zomer met borstkanker. Vlak voor de feestdagen kreeg ze hoopvol nieuws.

Ligtlee kreeg afgelopen zomer de diagnose borstkanker. Een agressieve vorm. Ook waren er uitzaaiingen in de lymfeklieren in haar linkeroksel. Het zorgde ervoor dat de voormalig baanwielrenster meerdere chemotherapieën moest ondergaan. Voorlopig betekende dat goed nieuws voor Ligtlee. "En nu… wil ik dit moment gewoon even keihard vieren", trapt ze haar post op Instagram dan ook af.

Dat zit zo: bij Ligtlee werd deze week een stukje lymfeklier verwijderd en daar kreeg ze snel de uitslag van. "En wat een opluchting… Geen kankercellen meer gevonden", deelt ze. Volgens de 31-jarige Nederlandse hebben de chemo's hun werk gedaan. "De chirurg zei letterlijk: 'Je lichaam heeft het bijzonder goed gedaan'."

Emotionele Ligtlee

Die woorden van de chirurg raakten Ligtlee. Er hoeft nu nog maar één klier te worden verwijderd. "Een wereld van verschil met hoe dit ooit begon", stelt de olympisch kampioene. "Voor het eerst in lange tijd voel ik écht ruimte. Ruimte voor adem, voor trots, voor opluchting." Maar Ligtlee voelt vooral ruimte om het positieve puntje te vieren.

"Er zit zoveel kracht in deze uitslag. Zoveel hoop. En de woorden van de chirurg blijven hangen." Hij vertelde haar om het 'lekker uit te buiten'. Dat zal Ligtlee dan ook doen tijdens de feestdagen. "Niet met zware zorgen, maar met licht, warmte en samenzijn", schetst ze. "En dat voelt als een mooi kerstcadeau."

Olympisch kampioen Ligtlee

Ligtlee werd bekend door haar gouden medaille op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Dat deed ze op de keirin, haar favoriete onderdeel. Ze won ook zilver en tweemaal brons op de WK baanwielrennen. Daarnaast pakte ze drie keer goud, zilver én brons op de Europese kampioenschappen. In 2018 stopte ze. Ligtlee is samen met partner Ligtlee en samen hebben ze een zoon: Lio.