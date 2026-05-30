De eerste etappe van de Giro d'Italia is zoals verwacht uitgelopen op een sprint. Topfavoriete Lorena Wiebes werd door haar ploeg fantastisch naar de streep gebracht en dat werk werd beloond.

Haar ploeg SD Worx-Protime deed er alles aan om Wiebes in een zetel naar de streep te brengen. Anna van der Breggen en de Italiaanse Barbara Guarischi waren daarin enorm belangrijk.

Wiebes zette haar sprint vroeg in en de concurrentie moest in haar spoor mee. De Nederlands kampioene was veel en veel beter dan de rest, want Wiebes kwam met fietslengtes voorsprong over de finish ten opzichte van de overige vrouwen. Charlotte Kool werd zesde.

Guarischi kreeg na afloop al snel een microfoon van Eurosport onder haar neus. Hoewel ze natuurlijk blij was met de zege van haar ploeggenote, was zij ook opvallend kritisch. "Het was eigenlijk helemaal geen goede dag, maar gelukkig hebben we Lorena in onze ploeg", vertelt ze. "Morgen is er een nieuwe kans op een sprint dus daar zullen we voor gaan."

Vollering

Demi Vollering is een van de favorieten voor de eindzege in de Italiaanse rittenkoers. Ze won eerder al de Tour en de Vuelta en hoopt haar trilogie zo te voltooien. In aanloop naar de eerste etappe deelde Vollering goed nieuws.

De topwielrenster uit Pijnacker heeft namelijk haar contract bij de Franse ploeg verlengd met twee jaar. Daardoor koerst ze in elk geval tot 2028 in Franse dienst. "De afgelopen anderhalf jaar heb ik deel uitgemaakt van een omgeving waar iedereen echt kan groeien – niet alleen als atleet, maar ook als mens – en daar ben ik heel trots op. Deze omgeving is thuis geworden", aldus Vollering in een persbericht. "Dus ik was meer dan gemotiveerd om de volgende hoofdstukken van ons verhaal samen te blijven schrijven."

Angstig moment

Het had niet veel gescheeld of het was al helemaal misgegaan tijdens de eerste etappe van de Giro Women. Een toeschouwer stond op de weg en kon ternauwernood ontweken worden door de rensters.

Way too close 😮



A scary moment on Stage 1 of the Giro d'Italia Women — please let the riders race! 🙏 pic.twitter.com/3ZqNmihfv8 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 30, 2026

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover