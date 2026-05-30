Jonas Vingegaard kan zondag de champagne ontkurken. De Deense toprenner van Visma | Lease a Bike hoeft alleen maar Rome veilig te bereiken om zijn eerste Giro d'Italia te winnen. Daarmee heeft hij het hele album compleet, eerder won hij al de andere grote wielerrondes. Daarmee is hij Tadej Pogacar voorlopig de baas.

versnelde met nog 11 kilometer te gaan op slotklim Piancavallo en kreeg niemand mee. Zo breidde de oppermachtige leider in het klassement zijn voorsprong verder uit, met zondag alleen nog een vlakke etappe met aankomst in Rome voor de boeg. Daar is het traditiegetrouw foto's maken van de winnaars van de klassementen. "Hopelijk wordt het een etappe voor de sprinters morgen. Ik ga er in ieder geval van genieten", zei hij in het flashinterview na afloop.

Vijfde keer raak voor Jonas Vingegaard

Het was voor Vingegaard de vijfde keer dat hij zijn handen de lucht in mocht steken deze Ronde van Italië. "Om vijf etappes te winnen en stevig in het roze naar de slotdag te gaan is heel speciaal voor mij."

"We hadden besloten om nog een keer helemaal voor de etappe te gaan. De jongens hebben het geweldig gedaan en ik had ook een geweldige dag", zei Vingegaard. "Bart Lemmen was ongelofelijk. Hij zette een hoog tempo neer vanaf de voet van de klim. Het plan was om later te demarreren, maar ik moest dat aanpassen en eerder vertrekken", aldus de Deen die solo naar de ritwinst reed.

Trilogie

Het betekent voor Vingegaard de vierde eindzege in een grote ronde, eerder won hij al twee keer de Tour de France en eenmaal de Vuelta a España. Dat betekent dat hij de grote drie allemaal binnen heeft. Dat kan Tadej Pogacar bijvoorbeeld niet zeggen, hij won alleen in Frankrijk (4) en Italië (1).

Vingegaard komt wel in een mooi rijtje terecht met Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Vincenzo Nibali en Chris Froome.

