Horrornieuws voor Mathieu van der Poel na dramatische wedstrijd: 'Schade groter dan gedacht'

Mathieu van der Poel moet vrezen voor deelname aan de Tour de France. Dat zijn de eerste geluiden die België bereiken nadat de Nederlandse toprenner een dramatische dag beleefde op de mountainbike. Van der Poel kwam een paar keer hard ten val en er wordt gevreesd dat de renner van Alpecin-Deceuninck meer pijn heeft dan in eerste instantie gedacht werd.

Sporza weet inmiddels dat Van der Poel naar het ziekenhuis in Herentals is. Daar worden zijn verwondingen onderzocht. De publieke omroep van België kreeg nog geen duidelijkheid over de ernst van de blessure, 'maar volgens onze informatie houden alle partijen rekening met slecht nieuws en is de schade groter dan verwacht'. Dit zou vervelende gevolgen kunnen hebben voor de Nederlander.

Gebutste Mathieu van der Poel beleeft dramatische comeback op de mountainbike Mathieu van der Poel had zich zijn rentree op de mountainbike ongetwijfeld anders voorgesteld. In het Tsjechische Nove Mesto ging het al in de eerste ronde mis. Wat bedoeld was als een ontspannen test richting het WK, veranderde in een race vol frustratie, valpartijen en uiteindelijk zelfs opgave.

'Tour de France aan een zijden draadje'

Van der Poel zou normaliter op 8 juni de Dauphiné beginnen ter voorbereiding op de Tour de France. De grootste rittenkoers van het jaar begint op 5 juli, maar achter beide wedstrijden staat volgens Sporza nu 'een heel groot vraagteken'. Deelname aan de Tour de France zou zelfs 'aan een zijden draadje' hangen. De Nederlandse alleskunner was juist één van de blikvangers van de komende Ronde van Frankrijk. Zeker nadat de organisatie de traditionele laatste etappe naar de Champs-Elysees flink wijzigde.

Tour de France op z'n kop: traditionele sprintetappe in Parijs krijgt compleet andere invulling De Tour de France wordt al decennia afgesloten met een champagne-etappe, die eindigt in een massasprint op de Champs-Elysees in Parijs. Maar komende zomer gaat de slotdag van de Ronde van Frankrijk er heel anders uitzien.

WK mountainbike

Van der Poel kende een uitstekend voorjaar. Alleen Tadej Pogacar presteerde tijdens de vijf monumenten beter dan hij. MVDP won onder meer Parijs-Roubaix en Milaan-San Remo. Hij zou na de Tour het WK op de weg in Rwanda overslaan om zich te richten op een ontbrekende wereldtitel in zijn prijzenkast. Uitgerekend dit jaar stond het WK mountainbike hoog op zijn wensenlijstje. Maar na zijn vreselijke rentree in Tsjechië staat er achter heel zijn zomer én het vervolg een vraagteken.

Puck Pieterse

Tijdens de wereldbekerwedstrijd in Tsjechië ging het ook voor de Nederlandse topper Puck Pieterse mis bij de vrouwen. Zij bleef weliswaar op de fiets zitten, maar kon na enorm veel pech fluiten naar een goede klassering.