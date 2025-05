Gebutste Mathieu van der Poel beleeft dramatische comeback op de mountainbike

Mathieu van der Poel had zich zijn rentree op de mountainbike ongetwijfeld anders voorgesteld. In het Tsjechische Nove Mesto ging het al in de eerste ronde mis. Wat bedoeld was als een ontspannen test richting het WK, veranderde in een race vol frustratie, valpartijen en uiteindelijk zelfs opgave.

Van der Poel reed in Nove Mesto zijn eerste mountainbikewedstrijd sinds eind 2023 en moest duidelijk wennen aan het explosieve, technische karakter van de wielerdiscipline. Vanaf de vierde startrij probeerde hij direct posities goed te maken, maar dat ging al snel mis.

Valse start met twee valpartijen

In een flauwe rechterbocht raakte hij bij een inhaalpoging in botsing met een andere renner en ging onderuit. Hij krabbelde snel weer op, maar bleef niet lang in het zadel: bij een jump op een wasbordsectie, een reeks korte, scherpe hobbels, verloor hij opnieuw de controle en sloeg pijnlijk over de kop. Zijn broek lag open, zijn elleboog liep schade op en ook zijn knie was bezeerd en bloedde zichtbaar. Toch kon hij zijn weg nog vervolgen.

Einde comeback

Na één ronde reed de Nederlander pas rond plek 84, met een achterstand van zo’n anderhalve minuut op de kop van de koers. In ronde twee rukte hij op naar plek 66, en niet veel later reed hij in de buurt van een groepje rond de vijftigste plaats. Echt plezier beleefde hij er niet aan, en halverwege de derde ronde besloot hij de strijd te staken. Van der Poel gaf er de brui aan: einde comeback.

Ik wil mij vooral amuseren'

Toch klonk de 29-jarige Van der Poel vooraf ontspannen. "Ik ben een paar extra dagen hier geweest om te wennen aan de mountainbike, dat was wel goed", zei hij voor de start. Hij gaf aan pas na de Tour de France écht te gaan bouwen richting het WK in september. "Ik start vanaf de vierde startrij en het zal moeilijk worden om in te halen met de brede sturen, dus ik zal proberen rustig te blijven. Het doel is vooral dat ik mij hier amuseer", klonk hij eerder nog voordat het al vroeg misging.

Met zeges in Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix op de weg beleefde Van der Poel een droomvoorjaar, maar op de mountainbike was het duidelijk zoeken naar ritme. Zijn lage ranking dwong hem tot een start ver achterin, geen ideale uitgangspositie op het technische parcours van Nove Mesto.

Bron: Eurosport/HBO Max

Pech voor Puck Pieterse

Ook bij de vrouwen kreeg Oranje te maken met flink wat pech. Puck Pieterse leek op koers voor een indrukwekkende solozege in de hoofdrace, tot ze in de derde van zeven ronden lek reed. De wereldkampioene had net stevig de leiding genomen toen ze vlak voor een steile klim met een zachte achterband naar de materiaalpost moest. Daar verloor ze kostbare tijd en finishte uiteindelijk als dertiende, op bijna twee minuten van winnares Mona Mitterwallner. Anne Terpstra werd tiende.

Toch begon het weekend nog goed voor Pieterse, die zaterdag de shortrace in Nove Mesto won, haar eerste mountainbikewedstrijd van het seizoen. De 23-jarige Amersfoortse sloeg de openingsrondes in Brazilië over om zich te richten op haar wegprogramma, waarin ze onder meer de Waalse Pijl won en constant in de top tien eindigde.