Enorme klap voor Puck Pieterse: wereldkampioene herbeleeft drama van Olympische Spelen

Puck Pieterse heeft een enorme teleurstelling moeten slikken. De toprenster hoopte zondag mee te kunnen doen om de winst in de hoofdrace in het Tsjechische Nove Mesto, maar een lekke band gooide roet in eten. Daarmee herbeleefde de renster het drama van de Olympische Spelen van vorig jaar.

De hoofdrace van het weekend verliep zondagochtend lange tijd volgens plan voor Pieterse, de regerend wereldkampioene. Ze reed in de derde van zeven ronden op kop, maar kreeg vlak voor een steile klim een lekke band. Met een zachte achterband verloor ze bijna anderhalve minuut op weg naar de materiaalpost.

Mathieu van der Poel gaat nieuwe uitdaging aan: 'Terug in het bos' Mathieu van der Poel gaat komend weekend een bijzondere uitdaging aan. Hij stapt weer eens op de mountainbike voor de Wereldbeker van Nové Město. Het is zijn eerste mountainbikewedstrijd in ruim een jaar tijd.

Uiteindelijk finishte de 23-jarige Amersfoortse als dertiende, met een achterstand van bijna twee minuten op de Oostenrijkse winnares Mona Mitterwallner. Anne Terpstra werd tiende en was daarmee de beste Nederlandse in Nove Mesto.

Déjà vu van Olympische Spelen

De lekke band van Pieterse doet natuurlijk direct terugdenken aan het drama tijdens de Olympische Spelen van vorig jaar. Ze was toen hard op weg om achter Pauline Ferrand-Prévot het zilver te gaan pakken, maar een lekke band in de laatste ronde gooide roet in het eten. Ze eindigde daardoor op de vierde plek en moest na afloop getroost worden door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

'Wassenaar-hooligans': foto's koning en koningin bij drama met Puck Pieterse op Spelen maken grote indruk Dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima grote sportliefhebbers zijn, was algemeen bekend. Maar de manier waarop zij zondag op de Olympische Spelen meeleefden met de onfortuinlijke Puck Pieterse maakt toch weer grote indruk.

Eerste wedstrijd van het seizoen

Pieterse won zaterdag wel de shortrace in Nove Mesto. Dat was haar eerste wedstrijd op de mountainbike van dit seizoen. De wereldkampioene sloeg de eerste twee wereldbekerwedstrijden in Brazilië over omdat ze zich in die periode nog richtte op haar wegprogramma.

Puck Pieterse verrast bij terugkeer op de mountainbike: 'Weer even wat anders' Puck Pieterse heeft haar eerste wedstrijd op de mountainbike van dit seizoen gewonnen. Ze was ijzersterk in de shortrace op zaterdag en zal zondag ook favoriet zijn in de hoofdrace, waar ze de regenboogtrui draagt.

De 23-jarige Pieterse eindigde dit voorjaar bij al haar wedstrijden op de weg in de top tien. Zo schreef ze dit voorjaar de Waalse Pijl op haar naam, werd ze in Luik-Bastenaken-Luik tweede en eindigde ze in de Amstel Gold Race als derde.

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel komt zondag bij de mannen nog in actie. Hij werd al wereldkampioen op de weg, in het veld en in het gravel en dus wil hij dit jaar ook wereldkampioen mountainbike worden. MvdP reed in 2023 zijn laatste mountainbikewedstrijd en maakt in Tsjechië dus na twee jaar zijn comeback.