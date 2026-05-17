Het venijn zit zondag in de staart bij de negende etappe in de Giro d'Italia. De renners moeten 184 voornamelijk vlakke kilometers overbruggen, maar in de laatste dertig daarvan loopt het nog heel erg listig omhoog. De finish ligt op de Corno alle Scale, een klim van eerste categorie. De klassementsrenners als Jonas Vingegaard en Thymen Arensman moeten voor de rustdag dus nog één keer aan de bak. Volg de etappe hier.

De Portugees Alfonso Eulalio veroverde in de vijfde etappe door een geslaagde vluchtpoging de roze leiderstrui en ook zondag mag hij die weer aantrekken. De renner van Bahrain-Victorious heeft een marge van iets meer dan drie minuten op topfavoriet Jonas Vingegaard en hoewel de finish van zondag de Deen beter lijkt te liggen, moet het gek lopen wil Eulalio zijn de leiding in het klassement verliezen. De Portugees verloor vrijdag in een zwaardere etappe ongeveer drie minuten.

Vingegaard zal echter wel hopen om wat van die voorsprong af te snoepen. Niet zozeer omdat hij de Portugees als een gevaar ziet voor het algemeen klassement, maar wel doordat hij graag de marge op zijn grote concurrenten in de strijd om de eindzege zal willen vergroten. De slotklim naar Corno alle Scale is 12,8 kilometer lang en loopt gemiddeld 5,9 procent omhoog.

De Deense renner van Visma | Lease a Bike deelde vrijdag in de rit naar Blockhaus een grote tik uit, maar Felix Gall hield de schade beperkt en staat slechts zeventien seconden achter Vingegaard. Arensman verloor toen bijna twee minuten en staat negende in het klassement. Hij zal hopen zondag beter voor de dag te kunnen komen.

Tijdrit na rustdag

Voor de klassementsrenners lijkt het voorlopig de laatste kans om klimmend verschil te maken, want pas in de veertiende rit komt er weer een finish bergop. Wel staat op dinsdag, direct na de rustdag, een hele belangrijke etappe op het programma. Dan wacht de renners een vlakke tijdrit van 42 kilometer. Daar kunnen specialisten als Vingegaard en Arensman veel tijd gaan pakken op hun concurrenten.

