Antoinette Rijpma-de Jong heeft bewezen ook in het wielrennen mee te kunnen op hoog niveau. De schaatsster van Team Reggeborgh debuteerde zaterdag in haar eerste profkoers op de fiets en noteerde meteen een mooi resultaat. De olympisch kampioene op de 1500 meter eindigde in de top-vijf tijdens de Omloop der Kempen.

In Veldhoven, nabij Eindhoven, werd het na 130 kilometer koers een massasprint. Regen en kasseistroken hadden voor te weinig opschudding in het peloton gezorgd om tot een verrassend einde en winnares uit te komen. De gevierde toprenster Lorena Wiebes drukte haar wiel als eerste over de streep en kreeg een ris aan bekende namen in haar kielzog mee op de finish.

Rijpma-de Jong debuteerde met een vijfde plek in een profronde en zag zo haar Nederlandse ploeggenoot winnen. Bondscoach Laurens ten Dam van de Nederlandse wielerploeg had een gelegenheidsteam bij elkaar gezet tijdens Omloop der Kempen en dat pakte meer dan goed uit. Het team domineerde het klassement en daarmee laat Rijpma-de Jong (31) zien dat ze klaar is voor het echte werk.

Toestemming

Coach Gerard van Velde van haar schaatsteam Reggeborgh had zijn pupil toestemming gegeven om het trainingskamp van het zwartgroene team op Mallorca over te slaan. Rijpma-de Jong kon daardoor haar debuut op de fiets bij de profs maken en betaalde dat vertrouwen uit. Het plan is om tijdens de NK in Nijmegen en Berg en Dal op 28 juni ook mee te doen.

Vorig jaar werd Rijpma-de Jong al eens Nederlands kampioen op de fiets bij de 'elite zonder contract', maar haar doel is dit jaar om ook bij de profs mee te doen en een gooi te doen naar de rood-wit-blauwe-trui die past bij de winnares van de NK. Fietsen is meer dan een hobby voor de topschaatsster, want ze traint ook geregeld mee met de baanploeg op het onderdeel ploegenachtervolging.

Gemengde gevoelens

"Het blijft bijzonder om oranje te mogen dragen", liet Rijpma de Jong na afloop via Instagram weten. "Ook op de fiets. Eerste profklassieker gereden. En meteen met een heel mooi team voor de nationale selectie. Uiteindelijk werd het een winnende dag met Lorena."

"Voor mij was het vooral ervaring opdoen, leren en proberen mee te doen in de finale. Met een beetje een dubbel gevoel kijk ik terug. Blij met plek 5, maar ook het gevoel dat er nog meer in zit. En eerlijk gezegd geeft dat juist motivatie. Vooral genoten van de sfeer, de koers en deze sterke groep vrouwen."

Sandrine Tas

In de einduitslag van de Omloop der Kempen kwamen Wiebes en Rijpma-de Jong nog een renster met een schaatshart tegen. De Belgische Sandrine Tas, die net naast een medaille greep op de 5000 meter in Milaan en daarna stopte met topschaatsen, werd derde en haalde dus het podium tijdens de Brabantse koers.

