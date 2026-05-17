Mischa Bredewold heeft de Ronde van het Baskenland op haar naam geschreven. Daarna deed de Nederlandse een aantal zorgwekkende onthullingen over hoe diep ze moest gaan voor die overwinning.

De 25-jarige Nederlandse van SD Worx - Protime behield haar leidende positie in de derde en laatste etappe met start en finish in San Sebastián. De Poolse Dominika Włodarczyk won de laatste rit. In het eindklassement had Bredewold 21 seconden voorsprong op haar landgenote Yara Kastelijn en de Britse Lauren Dickson. In de laatste bergetappe moest Bredewold uiteindelijk heel diep gaan, zo bleek ook uit haar reactie.

'Ik ben nog nooit zo diep gegaan'

In een interview na afloop van haar zege in de Ronde van het Baskenland, vertelde Bredewold dat ze helemaal kapot is. "Ik reed deze etappe met maar één doel. Ik ben echt zelden zo diep gegaan in mijn carrière. Ik viel bijna flauw toen we achter het podium stonden. Ik heb dit nog nooit meegemaakt, maar het is me toch maar mooi gelukt", vertelt de Nederlandse toprenster.

Voor de Amersfoortse is de zege in het Baskenland niet de eerste van haar loopbaan. Een van haar mooiste overwinningen pakte Bredewold in 2025 toen ze de Amstel Gold Race Ladies Edition wist te winnen. In 2023 werd ze ook Europees kampioen wielrennen en meest recent pakte ze nog een mooie rit in de Vuelta España Femenina. Die koers werd gewonnen door Paula Blasi.

'Ik ben hier zo blij mee'

Bredewold zat helemaal stuk, maar voor haar telde achteraf maar één ding: de eindzege in het Baskenland. Ze vertelde dat de steun van het team voor haar 'ongelofelijk was'. Door het geloof van haar teamgenoten bij SD Worx - Protime kreeg ook zij veel vertrouwen in zichzelf, waardoor ze wist dat de eindzege er zondag in zat. "Ik ben echt heel erg blij dat ik hier de overwinning heb gepakt", sloot Bredewold haar reactie af.

Mischa Bredewold takes overall victory in Itzulia Women after a rock-solid performance



“The support of the team gave me wings”



Mischa Bredewold has ticked off a major goal. The 25-year-old Dutch rider wins the general classification of a WorldTour race for the first time with… — Team SD Worx - Protime (@teamsdworx) May 17, 2026

