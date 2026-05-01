Coen Rijpma, de man van olympisch kampioene Antoinette Rijpma-de Jong, gaat een bijzondere sportieve uitdaging aan. De wielrenner gaat de zeven wielerklassiekers achter elkaar rijden in juni.

In een LinkedIn-post legt Rijpma de challenge die hij wil gaan doen uit. Vorig jaar reed tijdens de Tour de France elke etappe mee, maar dan een dag voordat het peloton de route zou rijden. Dit jaar gaat hij het dus anders aanpakken. Eind juni rijdt Rijpma de zeven bekende wielerklassiekers achter elkaar. Strade Bianche, Ronde van Lombardije, Milaan–San Remo, Parijs–Roubaix, Ronde van Vlaanderen, Luik–Bastenaken–Luik en de Amstel Gold Race.

'De rode draad'

Voor Rijpma heeft de uitdaging een belangrijk doel. De wielrenner wil weten waar zijn grens ligt. Die vond hij nog niet tijdens zijn alternatieve Tour de France van vorig jaar en daarom maakt hij de uitdaging nog wat zwaarder. Zichzelf uitdagen is voor Rijpma 'de rode draad' in zijn leven en daarom gaat hij eind juni voor 1.793 kilometers en 20.640 hoogtemeters tijdens zijn nieuwe uitdaging. En dat allemaal voor de belangrijke vraag: 'waar ligt de grens nu echt?'

Rijpma is de man van olympisch kampioen Antoinette Rijpma-de Jong. De topschaatsster pakte in Milaan een prachtige gouden plak op de 1500 meter en kon daarna vakantie nemen. Rijpma bevestigt echter in zijn bericht dat voor het sportkoppel 'de zomer zelden een periode is om op te laden'. Rijpma-de Jong traint op dit moment richting het aankomende wielerseizoen en dus was het voor haar man een makkelijke keuze om zich in de zomer ook weer uit te dagen.

WK Gravel

Voor Rijpma is de uitdaging rondom de klassiekers niet de enige sportieve prestatie die hij de komende tijd zal gaan leveren. In het weekend van 10 en 11 oktober zal hij ook aan de start staan van het WK gravel in Australië. Voor die wedstrijd wist hij zich eind april verrassend te plaatsen. "Vorige week eigenlijk vrij spontaan ingeschreven voor de Gravel Onefifty. En eerlijk… het ging verrassend goed. Goed genoeg om me te plaatsen voor het WK", vertelde Rijpma na de wedstrijd.