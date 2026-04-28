In de schaduw van zijn vrouw Antoinette Rijpma-de Jong, die inmiddels al jaren een bekende topschaatsster is, kan ook Coen Rijpma een behoorlijke sportieve inspanning leveren. Hij nam onlangs op de bonnefooi deel aan een een opvallende wedstrijd. En dat deed hij klablijkelijk zo goed, dat hij zich onverwacht plaatste voor het WK.

Antoinette Rijpma-de Jong en haar man Coen Rijpma trakteren hun volgers bijna dagelijks van de verschillende sportieve activiteiten die ze die dag weer hebben uitgeoefend. Vaak is het een rondje fietsen, daar dat hun favoriete sport samen is. Niet gek ook, aangezien ze elkaar al fietsend leerde kennen. Maar waar Rijpma-de Jong al jaren tot de mondiale schaatstop behoort, staat haar man wat minder in de schijnwerpers. Toch heeft ook hij een zeer puike prestatie behaald.

'Spontaan ingeschreven'

Zoals echte wielerliefhebbers wel vaker doen, besloot Rijpma zich, zonder al te veel na te denken, in te schrijven voor een officiële gravelwedstrijd in Drenthe. Aangezien de wedstrijd werd georganiseerd woor de internationale bond UCI stond er in Drenthe meer op het spel dan uitsluitend de overwinning. Dat heeft Rijpma aan de lijve ondervonden. Daardoor moet hij alleen wel wat andere plannen verzetten.

Op Instagram neemt Rijpma zijn volgers mee in zijn uitstapje naar het gravelrijden, dat onverwachts goed verliep. "Vorige week eigenlijk vrij spontaan ingeschreven voor de Gravel Onefifty. Gewoon even checken: ‘hoe zijn de benen?’", begint hij nog rustig.

"Na een winter waarin het niet alleen om trainen draaide, maar waarin er ook gewoon veel gebeurde", doelt Rijpma op de hectische winterperiode voor hem en zijn vrouw die olympisch kampioene werd. "Geen perfecte voorbereiding. Geen grote verwachtingen."

Planning omgooien

"Maar soms moet je gewoon starten", wil hij zijn volgers mee geven. Want soms moet je iets gewoon proberen in plaats van er te veel over na te denken. "En eerlijk… het ging verrassend goed. Goed genoeg om me te plaatsen voor het WK." Rijpma was dus ongetraind al zo goed dat hij zich pardoes heeft geplaatst voor het eindtoernooi. Er is echter een klein probleempje.

Het WK gravel is niet echt om de hoek van Friesland. "Alleen ja… Australië." Daardoor moet hij even passen en meten. Onlangs maakte hij namelijk bekend in acht dagen tijd liefst zeven wielerklassiekers te rijden. "Dus eerst: alle klassiekers. Daar ligt nu de focus." Het beloven dus extreme tijden te worden voor Rijpma. Eind juni zal hij aan zijn monsterlijke klassiekerweek beginnen, om zich daarna zo goed als mogelijk voor te bereiden op het WK gravel. Toch goed om af en toe iets te doen zonder er bij na te denken.