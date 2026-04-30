Antoinette Rijpma-de Jong heeft een verdrietige periode achter de rug. Onlangs overleed de opa van de topschaatsster. Zij waren samen trotse bezitter van een fokmerrie, die onlangs zijn debuut maakte op een international toernooi. Met groot succes welteverstaan.

Rijpma-de Jong bekroonde haar glansrijke carrière afgelopen februari op de Olympische Winterspelen. Na tweemaal zilver en tweemaal brons was haar eindelijk haar langverwachte gouden medaille. De schaatskampioene verraste met de titel op de 1500 meter. Ze werd vervolgens gehuldigd bij de koning en koningin en deed ook nog mee aan de WK allround in Thialf.

Daarna begon ze aan haar welverdiende vakantie. Eerst ging ze er met haar man Coen Rijpma op uit voor een fietsvakantie. Vervolgens ging het schaatskoppel naar de Verenigde Staten voor een roadtrip aan de westkust. Dat kwam voor Rijpma-de Jong en haar partner tot een vroegtijdig einde door het verdrietige overlijden van haar opa.

Succes voor Antoinette Rijpma-de Jong in andere sport

Rijpma-de Jong en haar grootvader deelden dezelfde liefde voor paarden. Samen kochten ze een fokmerrie: Puro Blue RDJ. Dat paard reed donderdag zijn eerste internationale wedstrijd bij CSI Ermelo. De protégé van de topschaatsster deed dat met de talentvolle amazone en influencer Kristy Snepvangers. Met succes, zo bleek. Want Puro Blue RDJ legde een foutloze ronde af.

Het was uiteindelijk goed voor de zesde tijd. De hengst galoppeerde door en over de hindernissen in 33,82 seconden. Het winnende paard deed er ruim vier tellen sneller over. Wel waren Snepvangers en Puro Blue RDJ dicht bij het podium. Dat verschil was slechts twee seconden. Tevredenheid alom dan bij Snepvangers. "Dit paard, een foutloze ronde. Jij bent de ster. Wat een internationaal debuut", zette ze bij beelden.

Die video werd gedeeld door een tevreden Rijpma-de Jong. "Pake (opa in het Fries, red.) zou trots zijn op ons paard", schreef ze erbij met betraande ogen en een hartje. Het zal dus niet lang duren voor de Nederlandse topschaatsster zich ook op paardenniveau gaat bemoeien met de medailles.