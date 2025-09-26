Mathieu van der Poel is op dit moment niet actief op het WK wielrennen, maar de Nederlander is op vakantie. Daar kan hij het niet laten om af en toe wat sport te beoefenen en hij speelt dan het liefst een potje golf. Donderdag had hij echter een wel héél bijzondere tegenstander.

Op zijn Instagram postte Van der Poel een story waarop hij met twee anderen een potje golf had gespeeld. Een van die twee was Will Ahmed, de oprichter van de app Whoop. Die app gebruikt Van der Poel standaard om zijn slaap, trainingen en andere prestaties bij te houden. De andere man die het drietal compleet maakte, was niemand minder dan oud-topzwemmer Michael Phelps. Het drietal speelde een aantal holes bij The Seawane Club in het Amerikaanse Hewlett.

Bij de foto plaats Van der Poel de tekst: 'Waarschijnlijk het beste rondje golf dat ik ooit heb gespeeld', waarna hij zijn metgezellen bedankt voor de dag. De Nederlandse toprenner is niet actief op het WK wielrennen, omdat hij zich wilde focussen op het WK mountainbike. Daar speelde hij geen rol van betekenis. In zijn afwezigheid strijden onder andere Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Tom Pidcock nu om de regenboogtrui.

Michael Phelps

Van der Poel golfde dus met de Amerikaan Phelps, de meest succesvolle olympische atleet aller tijden. De zwemmer haalde in zijn loopbaan een ongekend aantal van 28 olympische medailles, waarvan er maar liefst 23 goud van kleur waren. Op de Olympische Spelen van 2008 in Beijing werd Phelps al de succesvolste sporter ooit op één olympisch toernooi. De Amerikaan won een astronomisch aantal van 8 (!) gouden medailles op een Spelen. In zeven van zijn acht gouden races verbrak Phelps ook nog eens het wereldrecord op die afstand.

Inmiddels is de oud-zwemmer gestopt en is hij druk met zijn Phelps Foundation. Dat goede doel zet zich in voor veiligheid en bewustzijn van water en het verbeteren van levens bij kinderen. Daarnaast is Phelps een fanatiek golfer.