De Giro d'Italia is beslist, alles is in kannen en kruiken. Jonas Vingegaard stelde zaterdag op grootse wijze zijn roze trui veilig; de Deen won zijn vijfde etappe en voltooide zo zijn trilogie. Thymen Arensman kon geen gooi meer doen naar een podiumplek, hij werd vierde.

Op voorhand roken de aanvallers hun kansen, met de dubbele beklimming van de beruchte Piancavallo in het slot van de koers. Een vijftal koos voor de vroege vlucht: Jonas Geens, Axel Huens, Jack Haig, Andreas Leknessund en Thomas Silva. Daarachter probeerden Manuele Tarozzi en Larry Warbasse ook bij de kopgroep te komen. Het duo reed ruim 40 kilometer om zich bij de vijf voorop te voegen.

Bergtrui naar Italiaan

De kopgroep viel uit elkaar op de eerste beklimming van de Piancavallo. Daar verzekerde Giulio Ciccone zich na overleg met Jonas Vingegaard zich van de bergtrui.

Magistrale Jonas Vingegaard wint Giro d’Italia

Ciccone moest er wel nog even voor sprinten op de eerste passage van de Piancavallo, een enkeling had zijn zinnen gezet om in de afdaling bij de uit elkaar gebrokkelde koplopers te komen. Axel Huens, Igo Arrieta en Ludovico Crescioli voegden zich bij Leknessund, Warbasse en Haig.

Bij de tweede beklimming van de Piancavallo vielen Crescioli en Leknessund nog aan, maar toen zij op 10 kilometer van de finish omdraaiden, zagen zij de man in het roze steeds dichterbij komen. Die danste in rap tempo om de twee pechvogels heen om in moordend tempo naar de finishlijn te rijden. Met vijf ritzeges mag hij met recht de verdiende winnaar genoemd worden.

Thymen Arensman, wit om Portugese schouders

Daarachter fietste de concurrentie in groepjes over de stijle berg. Nummer 2 Felix Gall had gezelschap gekregen van Jay Hindley en Derek Gee-West. Van Arensman was niets te bekennen, waardoor hij zijn podiumdroom definitief in rook op zag gaan. Met dank aan teamgenoot Egan Bernal zakte hij niet nog een plek in het algemeen klassement, waardoor hij Gee-West nipt voor bleef.

De andere strijd was die om het wit. Visma | Lease a Bike hoopte naast de roze trui ook het jongerenklassement te winnen. De Italiaan Davide Piganzoli moest dik een minuut goedmaken op Afonso Eulálio uit Portugal. Piganzoli had echter niet de beste benen en moest de Portugees al vroeg laten gaan. Uiteindelijk vonden de twee elkaar nog, maar het was niet genoeg voor de Nederlandse equipe om twee klassementen te winnen. Wel is er de trilogie voor Vingegaard, hij heeft nu alles grote rondes minimaal één keer gewonnen. Dat kan Tadej Pogacar nog niet zeggen.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover