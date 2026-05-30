Thymen Arensman is de laatste bergrit van de Giro d'Italia goed doorgekomen, ondanks dat hij geen tijd kon goed maken ten opzichte van zijn concurrenten. Een podium zat er net niet in, maar dat maakt voor de Nederlandse topwielrenner niet uit. Hij sprak zijn dank uit naar een absolute meesterknecht.

Op de slotklim sprong Jonas Vingagaard al snel weg en achter de ongenaakbare Deen werden er groepjes gevormd. Arensman had het lastig en concurrent Derek Gee, die de vierde plek rook, sprong er vandoor. "Het was heel zwaar, maar we mogen supertrots zijn", vertelt de Nederlander van Netcompany INEOS aan de NOS. "Dit is precies wat we hadden afgesproken in de bus: ons niet gek laten maken en ons eigen tempo rijden. Ik ben natuurlijk een ander soort klimmer dan Jai (Hindley, red.) en Felix (Gall, red.). Ik kan superveel tijd pakken in tijdritten, en op de klimmen is het meer pacen."

Emotionele ploeggenoot

Ploeggenoot Egan Bernal was van onschatbare waarde voor Arensman, die mede door het werk van de Colombiaan terugkeerde bij zijn concurrenten. "Het is superspeciaal: hij is een Giro- en Tourwinnaar. De laatste dagen en vooral vandaag was hij veel emotioneler dan ik. Hij wilde dat ik het goed deed. Het laat me trots en nederig voelen als zo'n kampioen zich zo wegcijfert voor mij en al zijn ervaring met mij wil delen. Dat is een mooi compliment."

Veel scheelde het niet, want bijna ging het nog helemaal mis voor Arensman. Terwijl Bernal hem terugbracht, schoot de ketting van de Nederlander eraf. "Ik zag het klassement al voorbij flitsen. Ik wilde schakelen naar het buitenblad en mijn ketting ging eraf. Gelukkig kon ik rustig blijven en voorkomen dat hij in de knoop kwam." Binnen enkele tellen had Arensman het probleem alweer verholpen.

Arensman kwam terug bij zijn concurrenten, maar kon geen afstand van hem nemen. Hierdoor blijft hij steken op de vierde plaats van het algemeen klassement van de Giro. Een prachtige prestatie, maar net geen podium. "Ik heb er het maximale uitgehaald en heb superconstant gereden. Ik heb er elke dag gestaan en een enorme stap gezet in het leiderschap in het team. En het bevestigt dat ik elk jaar nog sterker wordt."

