Mathieu van der Poel grapt over haarband in Tour: 'Wachten welk rugnummer ik erop kan zetten'

Mathieu van der Poel is niet van plan om met een haarband in de Tour te verschijnen. In gesprek met Wielerflits grapt de Nederlander over het handelsmerk van Memphis Depay, maar gaat hij ook in op zijn vorm en verwachtingen van de Tour.

Van der Poel heeft natuurlijk ook genoeg meegekregen over het handelsmerk van Memphis. Van hem hoeven we echter geen nieuwe uiterlijke kenmerken te zien deze Tour de France. "Een haarband? Ik moet nog even kijken welk rugnummer ik heb om erop te zetten", grapt de Nederlandse wielrenner. "Nee hoor, ik heb niks speciaals in petto." Aanstaande zaterdag staat Van der Poel aan de start van de Tour de France in het Italiaanse Florence. De eerste etappe is direct een lastige met zeven heuvels.

Scherp

De Nederlander is tevreden over zijn vorm voor aanvang van de Grand Départ. "Ik ben niet scherper dan anders en dus niet iemand die met de weegschaal bezig is ook. Ik voel me wel goed. Ik heb een lange voorbereiding gehad, maar dat had ik ook wel nodig. Na Luik heb ik wat rust genomen en toen duurde het wel even voor ik me weer goed op de fiets voelde. Ik ben blij dat we dit tijd hebben genomen en nu heb ik wel weer veel vertrouwen voor deze Tour dus ik kijk ernaar uit."

🚴🇫🇷 | En daar hebben we Mathieu van der Poel! 🌈 Firenze wordt gek voor de wereldkampioen! 😍 #TDF2024



📺 Koers kijk je via HBO Max pic.twitter.com/fva2axJGD1 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 27, 2024

Eigen kansen

Van der Poel is in de Tour de France een belangrijke schakel bij Alpecin - Deceuninck. Hij is de man die Jasper Philipsen als laatste van de sprinttrein moet begeleiden naar de zege. Toch hoopt hij zelf ook nog voor een rit te gaan deze Tour. "Ik ben altijd hongerig en dit seizoen als wereldkampioen is natuurlijk al boven verwachting voor mij. Daar ben ik heel blij mee en een rit in de Tour winnen zou natuurlijk wel heel leuk zijn. Ik bestudeer de etappes niet echt. Die gravelrit is natuurlijk wel iets wat me goed zou moeten liggen, maar ik heb niet veel van de rest van het schema gezien."