Mathieu van der Poel stelt Tourliefhebbers teleur: 'Dat lijkt me net iets te zwaar voor mij'

Mathieu van der Poel doet voor de vierde keer mee aan de Tour de France en hoopt daar zijn tweede ritoverwinning te pakken. Maar dat gaat in ieder geval niet in de openingsetappe gebeuren, verwacht hij.

"Het lijkt me net iets te zwaar voor mij", zei de wereldkampioen van wielerploeg Alpecin-Deceuninck donderdagmiddag. Hij schoof aan bij een persconferentie in het Italiaanse Florence, waar zaterdag de Tour de France begint.

In 2021 pakte hij de openingsrit én reed hij nog een week in het geel. Dat lijkt dit jaar zeer onwaarschijnlijk. De Tour begint (voor het eerst in Italië) met een heuvelrit vanuit het hart van Toscane naar kustplaats Rimini. En in de vierde etappe moet er al een flinke berg (de Galibier) worden beklommen.

Van der Poel ziet eigenlijk maar één mogelijkheid om na de eerste dag in de gele trui te komen. En dat terwijl veel mensen hem wél als de favoriet zien voor de eerste etappe. "Vorig jaar in Bilbao werd dat ook gezegd, maar die rit was echt te zwaar voor mij. Het hangt er natuurlijk ook vanaf wat andere ploegen doen. Als ik kan overleven en er komt een sprint van een klein groepje heb ik misschien een kans."

De 29-jarige renner gebruikt de Tour ook om in topconditie te raken. Zijn grote doel dit jaar is namelijk de olympische wegrace, op de Olympische Spelen van Parijs. Die is twee weken later. Om die reden is de finish van de Tour voor het eerst niet in Parijs - op de Champs-Élysees - maar in Nice.