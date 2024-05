Mathieu van der Poel slaat mountainbiken over op Olympische Spelen, wereldkampioen geeft tekst en uitleg

Aan het speculeren over het programma van Mathieu van der Poel deze sportzomer komt een einde. De wereldkampioen kiest voor de dubbel Tour de France en de wegrit op de Olympische Spelen. Daardoor komt hij niet in actie tijdens het mountainbiken.

"Dit is de meest logische keuze om me zonder tijdsdruk op mijn doelen te kunnen voorbereiden", laat Van der Poel weten via de sociale media van zijn team Alpecin-Deceunick. "Het zorgt ervoor dat ik iets meer tijd heb en me dus langer en beter kan voorbereiden."

Geen revanche met mountainbiken

Van der Poel had al een olympisch ticket op de mountainbike binnen, maar na lang wikken en wegen is ervoor gekozen om zich volledig te richten op de combinatie Tour de France - olympische wegwedstrijd. Tijdens de vorige Spelen ging het grandioos mis voor de 29-jarige Nederlander op de mountainbike. Zijn olympische droom spatte uiteen toen hij door een valpartij vroegtijdig werd uitgeschakeld.

Drie jaar later wilde MvdP in diezelfde discipline revanche nemen voor zijn mislukte avontuur op de Spelen. Echter bracht de bekendmaking van het parcours van de wegwedstrijd hem aan het twijfelen. In Parijs staat er een rit op het programma die op het lijf is geschreven van de veelvraat.

Het moment waar de olympische droom van Mathieu van der Poel in duigen viel © Getty Images

"Het zorgde voor een moeilijk te leggen puzzel", stelt Van der Poel. "Alleen de wegrit? Alleen mountainbiken? Of beide? Al dan niet in combinatie met de Tour de France, die ik persoonlijk beschouw als de best mogelijke voorbereiding op de Spelen."

Toch speelt er ook een andere reden mee in zijn beslissing. Van der Poel koerst namelijk als wereldkampioen in de regenboogtrui. "Als wereldkampioen rijd ik graag zoveel mogelijk in dat shirt. Dus mis ik liever ook de Tour de France niet."

Olympische Spelen van 2028

De keuze om de olympische wedstrijd van het mountainbiken aan zich voorbij te laten gaan betekent niet dat hij zijn droom laat varen. "Wie weet wat er nog kan in 2028 in Los Angeles", blikt Van der Poel vooruit op de Spelen over vier jaar. "Dat is nog lang, maar ik zal dan in een andere fase van mijn carrière zitten. Misschien kan ik dan een keer alles op dat mountainbiken zetten. Dit jaar is de combinatie gewoon te moeilijk."

In aanloop naar de olympische wegwedstrijd rijdt Mathieu de Ronde van Frankrijk. In de grootste ronde van het wielrennen start hij met enkele doelen. "Ik hoop net als vorig jaar teamgenoot Jasper Philipsen te mogen bijstaan ​​in zijn jacht op ritzeges en een mogelijke groene trui. En het doel is om dit jaar ook zelf een etappe te winnen", aldus de Nederlander.

De Tour de France begint op 29 juni en finisht op 21 juli. Vervolgens gaat de focus uit naar de olympische wegwedstrijd die plaatsvindt in Parijs op 8 augustus. Daar gaat Van der Poel zijn land vertegenwoordigen op jacht naar een medaille.