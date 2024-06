'Eén ding dat je in het wielrennen niet moet doen': Mathieu van der Poel krijgt tip voor deze zomer

Mathieu van der Poel gaat komende zomer proberen de Tour de France te combineren met de Olympische Spelen. Vorig jaar lukte het de Nederlandse wielrenner om zowel in de Tour te presteren, als een paar weken later goud te pakken op het WK. Maar juist voor een kopie van 2023 moet Van der Poel oppassen.

Daarvoor waarschuwt Roxane Knetemann de alleskunner op de fiets. De oud-wielrenster en dochter van legende Gerrie Knetemann zien we komende zomer veel op televisie, als ze bij de NOS analyses geeft tijdens de Tour voor mannen én vrouwen én de Olympische Spelen.

Goud

Van der Poel start met zijn ploeg Alpecin-Deceuninck aan de Tour en wil daar minstens een rit winnen en ook ploeggenoot Jasper Philipsen aan zeges te helpen in de sprints. Daarna gaat alle focus op de olympische wegrit, waar Van der Poel ook goud wil winnen.

'Dat weet Mathieu natuurlijk ook'

"Is het te kort op elkaar, de Tour en de olympische wegrit? Vorig jaar heeft hij laten zien dat het kán", zegt Knetemann tegen Sportnieuws.nl. "Maar er is één ding wat je nooit moet doen in het wielrennen en dat is willen kopiëren. Een Tour de France van vorig jaar is nooit hetzelfde als dit jaar. Dat weet Mathieu natuurlijk ook. Hij zal de aankomende Tour met verstand rijden. En dat is iets wat hij in de loop der jaren heeft geleerd."

'Dat is al een verhaal apart'

Betekent 'met verstand' dan met de rem erop de Tour in? "Mathieu van der Poel in een Tour geeft natuurlijk altijd kans op etappe-overwinningen", zegt Knetemann. "Vorig jaar reed hij de Tour als voorbereiding op het WK, maar koos hij alsnog zijn dagen uit om voor de zege te gaan. Misschien dit jaar ook wel. Maar nu rijdt hij in de regenboogtrui (van het gewonnen WK, red.) en dat is al een verhaal apart."

'Tof om zo'n gast in de Tour te hebben'

Knetemann vindt het hoe dan ook mooi dat de Nederlander überhaupt aan de start van de Tour staat. "Het is vanuit Nederlands én wereldwijd perspectief tof om zo'n gast in de Tour te hebben." Ze voorspelt tot slot dat Nederland op de olympische wegrit bij de mannen en vrouwen in totaal drie medailles pakt. Hoe ze die verdeelt over de namen, durft ze niet te zeggen.