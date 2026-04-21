Mathieu van der Poel ging afgelopen winter met de mode mee. De 31-jarige Nederlandse wielerkunstenaar koos voor een moderne mullet (matje). Maar inmiddels heeft Van der Poel gekozen voor een nieuwe look, zo blijkt uit video's.

Van der Poel heeft al een aantal keer gekozen voor een nektapijt. Voor het eerst was dat te zien in december 2023. Naar eigen zeggen had hij het laten groeien om zich te wapenen tegen de kou. Sindsdien was het een komen en gaan van het matje bij Van der Poel. Vorige zomer bij de Tour de France had hij een korte coupe, tijdens de crosswinter was het weer langer. Daarmee pakte hij zijn achtste wereldtitel veldrijden, een record.

Ook bij de eerste wielerklassiekers had Van der Poel zijn haar nog langer. Hij won er Omloop het Nieuwsblad, twee ritten in de Tirreno-Adriatico en de E3 Saxo Classic. In Milaan-San Remo (achtste), de Ronde van Vlaanderen (tweede) en Parijs-Roubaix (vierde) kwam hij te kort. Bij de Amstel Gold Race schitterde hij in afwezigheid.

Nieuw kapsel voor Mathieu van der Poel

De renner van Alpecin-Premier Tech toog naar Italië voor een bezoek aan de bekende Italiaanse zadelmaker Selle Italia. Daar werd Van der Poel op de gevoelige plaat vastgelegd. Hoewel hij een pet droeg, was duidelijk te zien dat hij zijn matje eraf heeft gehaald.

Van der Poel kreeg een rondleiding van Angelo Furlan, die met name furore maakte bij Lampre en ook reed voor Credit Agricole. "Vandaag had ik op het hoofdkantoor van Selle Italia in Asolo het genoegen de zadelpositie te bekijken van deze veelbelovende jongeman, Mathieu van der Poel, die volgens mij een carrière in de wielersport tegemoet gaat", grapte de 48-jarige Italiaan.

Agenda voor 2026

Van der Poel maakte van zijn vrije tijd dus even gebruik om een bezoek te brengen aan Italië. Onduidelijk is wat de recente toekomst hem brengt. Van de Nederlander is niet precies bekend welke koersen hij allemaal rijdt.