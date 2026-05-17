Een opmerkelijk verhaal van NPO-presentatrice Mischa Blok. Zij doet uit de doeken hoe ze begin deze eeuw in Rotterdam wielericoon Marco Pantani tegen het lijf liep en vervolgens zijn vriend mee naar huis nam.

De inmiddels vijftigjarige presentatrice Mischa Blok doet in de podcast 'Blok en Dijkstra lezen nog boeken' uit de doeken hoe ze een wilde avond beleefde met Pantani in een Rotterdamse club. "Ik was een keertje in Plan C, dat was zo'n uitgaanstent in Rotterdam. Dat was begin 2000 ergens (zo'n 25 jaar geleden dus, red.). Mijn beste vriend is een enorme wielerfan. Wij stonden te dansen en toen stond daar zo'n beetje klein, ielig mannetje naast mij te dansen en ik dacht: 'Wat doet die gast?'."

Jaar voor zijn dood

Haar beste vriend liet Blok weten dat ze naast niemand minder dan Marco Pantani stond te dansen. De markante Italiaan won in 1998 met groot vertoon van macht zowel de Giro d'Italia als de Tour de France. De klimmer zou in 2004 op 34-jarige leeftijd overlijden, een jaar nadat hij bekendmaakte te stoppen met wielrennen. Hij belandde in zware depressies en werd op 14 februari dood gevonden in zijn hotelkamer, overleden aan een overdosis cocaïne.

Presentatrice Blok vertelt over haar avond met de renner die vanwege zijn kenmerkende hoofd, oorbel en bandana bijnamen had als De Piraat en Het Olifantje. "Wij in gesprek in Marco Pantani, komt ook een vriend van hem erbij staan. Marco is niet echt een hele knappe man, maar die ander was wél een hele knappe gast. Hij zei: 'Ik ben Casagrande.'"

'Het was gewoon de verkeerde'

Blok besluit uiteindelijk de vriend van Pantani mee naar huis te nemen. "Ik dacht: 'Dat is dé Casagrande'", waarna mede-podcasthost Erik Dijkstra (bekend van onder andere Bureau Sport), haar verbaasd en lachend aankijkt. Blok doelt op Francesco, ook een wielrenner, die onder meer tweede werd in de Giro en de Waalse Pijl en de Clásica San Sebastian (twee keer) won.

"Maar het was dus gewoon een andere Casagrande", kan Blok er jaren later hard om lachen. "Die zat gewoon ergens in zijn sleutelteam ofzo. Wat later gingen we een foto opzoeken, was het een hele andere man. Het was gewoon de verkeerde..."

Op de vraag van Dijkstra waarom ze niet de wielerlegende Pantani zelf mee naar huis nam, antwoordt ze: "Die vind ik onooglijk."

