Wout van Aert is al tijden een van de beste wielrenners ter wereld. Een bijkomend effect daarvan: zijn geliefde komt ook geregeld in de spotlights. Van Aert is al jarenlang samen met Sarah De Bie. De twee kwamen als kleine kinderen met elkaar in aanraking en zijn inmiddels gelukkig getrouwd. Al zorgde het beroep van Van Aert tijdens de Tour de France ook voor een trauma.

De eerste ontmoeting tussen Van Aert en De Bie vond niet plaats in een koffiezaak, een restaurant of in de bioscoop? Nee, dat gebeurde op de kleuterschool. De generatiegenoten groeiden namelijk op in de buurt van elkaar en gingen ook naar dezelfde kinderopvang én middelbare school.

'Contact was er nooit'

Toch kregen ze 'pas' een relatie toen ze zeventien waren. Daarvoor trokken ze eigenlijk nauwelijks met elkaar op, zo vertelde De Bie in 2017 tegen Humo. "We hebben, denk ik, hooguit één keer iets tegen elkaar gezegd. Ik wist wel wie hij was, en met zijn vriendin ging ik uit. Maar contact tussen ons was er nooit."

De Bie, die zelf verdienstelijk kon basketballen, viel uiteindelijk toch als een blok voor de tiener die later een wereldster zou worden. "Ik ben verliefd geworden op die jongen, niet op de renner", weerspreekt ze het voorspelbare commentaar. In de beginjaren kreeg ze bijvoorbeeld veelvuldig te horen dat ze op de centen van de wielrenner zou vallen. En daar bleek ze gevoelig voor. "Bekrompen reacties bij een online krantenartikel kunnen me uit het lood slaan."

Kinderen

Ten tijde van dat interview waren De Bie en Van Aert verloofd. Inmiddels zijn ze getrouwd en hebben ze twee jonge kinderen: Georges en Jerome. Van Aert was in 2017 nog een beloftevolle veldrijder, maar werd in de jaren daarna een fenomeen in wegwedstrijden. De Bie werd daardoor ook in één klap populairder. Ze is altijd betrokken rondom wedstrijden en overwinningen. Maar ook op mindere momenten staat ze voor haar geliefde klaar.

Vreselijke val in 2019

Zo ook in 2019, op de dag van misschien wel de meest nare val van Van Aert in zijn gehele carrière. In een tijdrit in de Tour de France bleef de Belg haken in een van de dranghekken en leek zijn carrière zelfs bijna ten einde. De Bie was er uiteraard bij en vertelde in 2024 aan Sporza hoe traumatisch die dag was.

Op een groot scherm zag ze de ernstige valpartij gebeuren. Vervolgens snelde ze naar het ziekenhuis, waar ze niet meteen naar haar man mocht. "Ik begrijp dat de artsen hun werk moeten doen, maar als je op de gang je man hoort roepen, is dat best frustrerend." De Franse artsen schoten volgens De Bie ernstig te kort, want pas in België werd ontdekt dat er iets vreselijk mis was.

Flauwgevallen in ziekenhuis

Van Aert kon zijn been niet optillen, waardoor er iets mis leek met zijn zenuwen of zijn pees. Dat hadden ze in Frankrijk niet gezien. "Wout moest in het ziekenhuis blijven en zelf ben ik ook flauwgevallen", zo blikte De Bie terug. "Als het team in Herentals (België) niet zo alert was geweest, dan had Wout misschien niet meer kunnen fietsen."

De wielrenner kwam er onder meer door EMDR-therapie ook mentaal weer bovenop, maar De Bie mijdt Franse ziekenhuizen tegenwoordig als de pest. Toen ze hoogzwanger was in 2023 van Jerome bleef ze tijdens de Tour dan ook thuis.

Parijs-Roubaix

Na de teleurstellingen die ze hebben meegemaakt, heeft het stel nu ook iets te vieren in Frankrijk. Van Aert won zondag Parijs-Roubaix in 2026. Na een strijd met Tadej Pogacar kwam de Belg als eerste over de finish. Daar stonden zijn vrouw en zoontjes hem op te wachten.

De ontlading was groot. “Dit is iets wat al super lang op zijn to do-lijst stond”, aldus De Bie na de zege van Van Aert. "Een nieuwe trofee in de woonkamer en dat is heel lang geleden." De kassei zal vast een mooi plekje krijgen.

Bezig met veel projecten

Zoals gezegd reist De Bie veelvuldig haar man achterna, maar daarbuiten heeft ze ook nog genoeg andere projecten. Zo zette ze samen met Van Aert een kledinglijn op en bracht ze meerdere kinderboeken op de markt. Ook is De Bie te horen in een door haar opgezette podcast in 2023. Samen met een actrice maakt ze TwentyFourSeven, dat gaat over het opvoeden van kinderen.