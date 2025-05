Nederlandse renner Wout Poels geeft ritzege uit handen in Giro d'Italia

Nederlandse wielrenner Wout Poels is er niet in geslaagd om de elfde etappe van de Giro d'Italia te winnen. De 37-jarige van UCI WorldTeam XDS Astana Team reed lang aan kop, maar hield dat niet vol tot het einde van de rit. De winst ging naar Richard Carapaz.

De renners voerden al snel het tempo op in de elfde etappe van de Giro om in de kopgroep te komen. Wout Poels was de eerste die zich losmaakte van de peleton en landgenoot Wilco Kelderman ging met hem mee.

Even later kregen ze hulp van een groep van 35 renner, waaronder Daan Hoole, Steven Kruijswijk, Bartl Lemmen, Mads Pedersen en Nairo Quintana. Daarvan bleven er vijf over die 1:30 minuten op de achtervolgers pakten: Lorenzo Fortunato, Pello Bilbao, Lucas Plapp, Quintana en Poels.

De Nederlander leek even pech te hebben met een lekke band. Toch fietste hij door en bleef hij bij de kopgroep. In de laatste 20 kilometer werd de voorsprong op het peloton echter steeds kleiner. Vlak voordat de groep werd ingehaald, versnelde Poels nog een keer, op 10 kilometer voor de finish. Maar dat was tevergeefs. Hij werd snel ingehaald door de achtervolgers.

Carapaz ontsnapt

Richard Carapaz ging er vervolgens alleen vandoor en liep tientallen secondes uit op het peloton en kwam uiteindelijk als eerste over de finish. Het is zijn eerste ritzege van het seizoen. De Ecuadoraanse renner van EF Education - EasyPost won in 2019 de Giro d'Italia.

Twaalf seconden later kwamen de andere klassementsrenners over de streep. Roze trui-drager Isaac Del Toro werd tweede en behoudt de eerste plaats in het algemeen klassement. Guilio Ciccone werd derde.

Donderdag volgt een rit van Modena naar Viadana, die wellicht kansen biedt voor de sprinters. De Giro eindigt op 1 juni.