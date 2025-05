Tom Dumoulin heeft na 7 jaar eindelijk opvolger in tijdrit Giro d'Italia

De Nederlandse Daan Hoole heeft dinsdag de tijdrit in de Giro d'Italia gewonnen. Hij zette een sterke tijd van 32.30 neer. De wielrenner van UCI WorldTeam Lidl–Trek had geluk met de weersomstandigheden.

Hoole reed een gemiddelde snelheid van 52,8 kilometer per uur in de rit van 28,6 kilometer van Lucca naar Pisa. Na afloop vertelde hij bij Eurosport dat hij met veel vertrouwen aan de start verscheen. "Ik heb de hele week al een goed gevoel", aldus de 26-jarige Nederlander. “Binnen de ploeg heerst er echt een supersfeer. We beleven tot nu toe een fenomenale Giro, met veel succes. Dat helpt zeker.”

Regen

“Ik was sowieso al goed gefocust en had er veel zin in. Ik had vandaag ook goede benen. Het is nu kijken wat het waard is”, vervolgt Hoole, die ook geluk had met de weersomstandigheden. “Als het gaat regenen, hoor je mij niet klagen."

Het begon inderdaad later op de middag nog te regenen toen een aantal favorieten aan hun rit begon. Primoz Roglic was op het natte wegdek één minuut en 15 seconden langzamer dan Hoole. In aanloop naar de tijdrit was het even schrikken voor Roglic. De wielrenner van Red Bull-BORA-hansgrohe ging bij de verkenning van het circuit onderuit, maar stond snel weer op.

Roze trui-drager Isaac Del Toro werd 37e in de tijdrit. Hij blijft koploper van van het klassement. Joshua Tarling werd tweede. Hij was 7 seconden langzamer dan Hoole. Ethan Hayter werd derde, tien seconden achter de Nederlandse winnaar.

Opvolger Tom Dumoulin

Het is voor het eerst sinds 2018 dat een Nederlander een individuele tijdrit in de Giro won. Toen was de zege voor Tom Dumoulin. Een jaar eerder won hij in het eindklassement van de koers. In die editie won hij ook een tijdrit, net als Nederlander Jos van Emden. Dumoulin won ook een tijdrit in 2016.