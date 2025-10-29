Lucinda Brand was vorig seizoen dominant in het veldrijden: overal waar ze kwam, eindigde ze op het podium. En dat 33 keer. Daar betaalde ze de rest van 2025 de tol voor, zeker met nog een loodzwaar programma op de weg er achteraan. Nu moet ze noodgedwongen gas terugnemen.

De 36-jarige Brand is véél rustiger begonnen aan het nieuwe cross-seizoen. Haar lichaam schreeuwde om verandering ten opzichte van vorig jaar, geeft ze toe. In gesprek met Wielerflits zegt ze dat ze heel het jaar op het randje leefde en soms er over. “De mensen zien dat natuurlijk niet. Ik ga het ook niet allemaal aan de grote klok hangen. Maar je moet soms gas terugnemen voor jezelf. Als het heel goed gaat, neem je dingen soms wat minder serieus. Dan denk je: het komt allemaal wel goed en we lossen het later wel op. Maar je komt jezelf altijd wel ergens tegen natuurlijk."

'Ik heb daar grondig de tol voor betaald'

Haar drukke schema zorgde ervoor dat ze er lichamelijk last van kreeg. Haar onderrug en bekken werden scheef getrokken door een disbalans in haar spieren. Toch bleef ze doorgaan. "Ik heb daar de tol grondig voor betaald op andere momenten. Ook mentaal. Het voorjaar liep fysiek ook totaal niet zo goed en mijn lijf wordt er niet jonger op. De fysieke klachten moet je wel serieus nemen. En daarom probeer ik iets meer op mezelf te letten. En te zorgen dat ik heel fit aan de start van de wedstrijden kan staan, waar ik heel goed wil zijn."

'Je wil niet schrappen'

Het veldrijden tekent zich met vaak twee wedstrijden in één weekend. Daar zal Brand in moeten schrappen. Maar laat nou juist dat haar hobby niet zijn. "Dat is lastig. Je wil niet schrappen. Ik ben gewoon liefhebber en ik hou van crossen. Ik wil er elke wedstrijd voor gaan, dat helpt ook niet mee. Ik laat het niet zomaar lopen en dat blijft lastig”, zegt ze met haar blik gericht op de WK veldrijden in Hulst. Daar kan ze pas voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen worden. Maar het cross-seizoen is pas net begonnen en er moet nog zoveel.

"We weten allemaal dat je een heel mooi plan van tevoren kan uitstippelen, maar het is belangrijk om fit en gezond te blijven om het zo te doen.”